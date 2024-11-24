Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Слов`янську залишається 50 тисяч людей — Лях

24 листопада 2024, 14:02

У Слов`янську залишається 50 тисяч людей — Лях

У Слов'янську мешкає 50 тисяч людей. Фото: скриншот У Слов'янську мешкає 50 тисяч людей. Фото: скриншот

У Слов'янську Донецької області станом на 24 листопада залишається 50 тисяч осіб. Про це розповів Вадим Лях в ефірі «Суспільне Студія».

«У місті перебуває 50 тисяч мешканців, до 5 тисяч дітей. Тому закликаю, в першу чергу, батьків з дітьми виїжджати, тому що все ж таки кількість обстрілів збільшується», — зазначив він.

За його словами, люди можуть виїхати на Львівщину, Закарпаття, Дніпро, Полтаву та Київ.

Лях зазначив, що 2022 року, коли російські війська були близько біля міста, у Слов'янську було 18 тисяч осіб.

Крім того, начальник міської адміністрації розповів, що армія РФ атакує місто за допомогою авіаційних бомб.

«Як правило, це не одна бомба, їх дещо прилітає за один раз. Проблема в тому, що сигналом тривоги, що звучить, попередити про приліт КАБів дуже важко, бо вони короткий час у небі. Ворожа авіація працює як по лінію фронту, так і по нашим містам», — резюмував він.

Раніше ми писали, що у Курахівській громаді Донецької області продовжує жити 2900 людей. Місцеве населення не готується до евакуації.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Лях
Місця
Донецька область Слов'янськ
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Удар по Запоріжжю. Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації
23:26
Головне за день: Армія РФ захопила чверть Курахового. Подробиці удару по Дніпру
21:22
Прапор РФ у Кураховому. У Маріуполі на житло чекають 10 тисяч сімей. Як виглядає залізничний вокзал у Донецьку — дайджест ►
16:30
Частина окупованої Горлівки, як і раніше, без світла і тепла
12:50
Російський літак скинув ФАБ-500 на садове товариство в окупованій Макіївці Донецької області
11:39
Війська РФ захопили чверть міста Курахове — аналітик BILD
11:15
На Луганщині завербовані силовиками РФ вчителі шукають «неблагонадійних росіян» серед батьків школярів – ОВА
09:44
У захопленому Маріуполі працювала ППО, у місті частково пропало світло — міськрада
07:30
«АТЕШ» допоміг знищити підрозділ БпЛА РФ у Донецькій області
23:20
Головне за день: РФ вдарила по Дніпру новітньою балістичною ракетою. Обстріли Донбасу
21:50
Працівники макіївської фабрики місяцями не отримували зарплату
15:59
У Криму вибухи, працює ППО: «голова» Севастополя заявив, що було запущено ракету «Нептун»
14:34
Поблизу Маріуполя окупанти ремонтують дорогу, яка сполучатиме місто з трасою на анексований Крим
13:11
Окупована Горлівка під обстрілом: поранено 12 мешканців
11:00
У Маріупольському районі росіяни розпочали «агресивну мобілізацію» молоді. У мерії пояснили, як це відбувається
09:19
Армія РФ просунулася в Кураховому — DeepState
23:00
Головне за день: ЗСУ використали Storm Shadow. Бої в центрі Курахового
16:20
В окупованій Горлівці без тепла залишаються понад 800 житлових будинків
15:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:08
Окупанти виводять ППО з Євпаторії для захисту Кримського мосту — АТЕШ
усі новини
14:24
Армія РФ намагається просунутися у Білогорівці Луганщини
14:02
У Слов`янську залишається 50 тисяч людей — Лях
13:11
Скільки РФ запустила по Україні ракет, дронів та авіабомб: відповідь Зеленського
12:24
«Ситуація складна»: у Торецьку та Часовому Яру йдуть міські бої
11:43
Окупанти вдарили по Костянтинівці: пошкоджена адмінбудівля
11:19
Сили оборони вразили російську радіолокаційну станцію ЗРК С-400
11:01
За добу росіяни обстріляли Донеччину: в ОВА розповіли деталі
10:29
РФ ударила по Покровську: пошкоджено газопровід
09:37
Українська ППО збила 50 з 73 БПЛА — Повітряні сили
09:16
Курську область РФ атакували ракети та дрони
23:00
Головне за день: Удар по Запоріжжю. Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації
16:30
У Дружківці число тих, хто хоче евакуюватися поменшало, ніж на початку війни
15:33
На Донеччині полагодили водогін, 4 міста знову отримають воду
14:44
На Донеччині опалення увімкнули скрізь, де це можливо
14:15
Окупанти просунулися в районі кількох населених пунктів на Донеччині
13:05
Європейський оборонний союз. Друзі України очолили оборону Європи
12:50
П'ять сіл на Донеччині прозвітували, на що витратили за рік 30 мільйонів гривень
11:23
У Запорізькій області під обстрілом РФ загинув чоловік, поранено дитину
10:36
Армія РФ обстріляла Краматорськ із РСЗВ «Торнадо-С», а Покровськ — ракетою Р-37
09:42
На Херсонщині від російських обстрілів постраждали 5 людей
усі новини
ВІДЕО
Наслідки атак РФ на Одесу 18 листопада. Фото: Олег Кіпер Скільки РФ запустила по Україні ракет, дронів та авіабомб: відповідь Зеленського
24 листопада, 13:11
Європейський оборонний союз. Друзі України очолили оборону Європи Європейський оборонний союз. Друзі України очолили оборону Європи
23 листопада, 13:05
Прапор РФ у Кураховому. У Маріуполі на житло чекають 10 тисяч сімей. Як виглядає залізничний вокзал у Донецьку — дайджест ► Прапор РФ у Кураховому. У Маріуполі на житло чекають 10 тисяч сімей. Як виглядає залізничний вокзал у Донецьку — дайджест ►
22 листопада, 21:22
Це перегони з часом: поліція продовжує евакуювати людей із Курахового ► Це перегони з часом: поліція продовжує евакуювати людей із Курахового ►
22 листопада, 15:40
«Джавелін» ВМС атакував БМП РФ на Курщині. Фото: кадр із відео Українські морпіхи атакували БМП із російською піхотою на Курщині
22 листопада, 14:40
ГУР завдало ракетного удару по ЗС РФ. Фото: кадр із відео ГУР завдало ракетного удару по скупченню російських військ
22 листопада, 06:25

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір