У Слов`янську залишається 50 тисяч людей — Лях

У Слов'янську мешкає 50 тисяч людей. Фото: скриншот

У Слов'янську Донецької області станом на 24 листопада залишається 50 тисяч осіб. Про це розповів Вадим Лях в ефірі «Суспільне Студія».



«У місті перебуває 50 тисяч мешканців, до 5 тисяч дітей. Тому закликаю, в першу чергу, батьків з дітьми виїжджати, тому що все ж таки кількість обстрілів збільшується», — зазначив він.



За його словами, люди можуть виїхати на Львівщину, Закарпаття, Дніпро, Полтаву та Київ.



Лях зазначив, що 2022 року, коли російські війська були близько біля міста, у Слов'янську було 18 тисяч осіб.



Крім того, начальник міської адміністрації розповів, що армія РФ атакує місто за допомогою авіаційних бомб.



«Як правило, це не одна бомба, їх дещо прилітає за один раз. Проблема в тому, що сигналом тривоги, що звучить, попередити про приліт КАБів дуже важко, бо вони короткий час у небі. Ворожа авіація працює як по лінію фронту, так і по нашим містам», — резюмував він.



Раніше ми писали, що у Курахівській громаді Донецької області продовжує жити 2900 людей. Місцеве населення не готується до евакуації.