На Донеччині опалення увімкнули скрізь, де це можливо

У громадах Донецької області, скрізь, де дає змогу ситуація з безпекою, запущені в роботу котельні для забезпечення опалювального сезону. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«У всіх громадах, де це можливо з огляду на ситуацію з безпекою, запустили в роботу всі котельні, а саме 173. Вони забезпечують теплом 2868 житлових багатоквартирних будинків. Також до системи централізованого опалення під'єднано об'єкти соціальної сфери, зокрема 49 закладів охорони здоров'я», — розповів Філашкін.



Через регулярні обстріли з боку російської армії та пошкоджені комунікації на Донеччині не скрізь вдалося подати тепло до будинків. Так, у місті Костянтинівка Донецької області немає можливості запустити котельні тепломережі та забезпечити мешканців багатоквартирного сектору теплом.