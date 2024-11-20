В окупованій Горлівці без тепла залишаються понад 800 житлових будинків

Гуманітарна ситуація в окупованій Горлівці залишається складною, заявили в угрупуванні «ДНР». Стверджується, що з 13 листопада об'єкти критичної інфраструктури міста постійно зазнають обстрілів.



Через щоденні обстріли без світла продовжують залишатися понад 63 тисячі городян.



42 котельні зупинені в місті через відсутність електрики та води. Без тепла у Горлівці — 888 житлових будинків. В окупаційній адміністрації заявили, що часто не встигають навіть запустити відновлені трансформатори та котельні їх відразу ж обстрілюють.



Відсьогодні у місті почали працювати точки роздачі води.

В окупованій Горлівці Донецької області після нічних та ранкових атак 13 листопада вийшли з ладу усі трансформатори (110 кВ). В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили, що ситуація — «не райдужна».