У Запорізькій області під обстрілом РФ загинув чоловік, поранено дитину

Російські війська за добу 433 рази обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є жертва і постраждалі.



«55-річний чоловік загинув унаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя. За добу окупанти 433 рази обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області», — повідомив голова ОВА Іван Федоров.



Він зазначив, що війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю та низці інших населених пунктів.



Також окупанти застосували реактивні системи залпового вогню і артилерію.



Крім того, надійшли 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Минулої доби в Херсонській області російські війська обстріляли 16 населених пунктів і Херсон, внаслідок чого 5 осіб отримали поранення.



За 23 листопада російські військові вбили 1 мешканця Донецької області. Під час обстрілів загинув житель селища Красноторка в районі Краматорська.