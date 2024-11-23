На Донеччині полагодили водогін, 4 міста знову отримають воду

Ремонт Другого Донецького водопроводу завершено, повідомила обласна військова адміністрація.



Незабаром відновлять водопостачання Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.



«Ремонт Другого Донецького водопроводу завершено. Фахівці вже почали заповнювати магістральну трубу водою», — йдеться у повідомленні ОВА.

Цей водопровід є основним джерелом води для цих міст та прилеглих селищ. Він досить зношений і був у аварійному стані ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тепер він страждає від регулярних обстрілів з боку російської армії.



Раніше у селі Новодмитрівка Костянтинівської громади Донецької області фахівці відновили мешканцям газопостачання. Минулого тижня частина села залишилася без газу внаслідок російського обстрілу.