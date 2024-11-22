Українські морпіхи атакували БМП із російською піхотою на Курщині

«Джавелін» ВМС атакував БМП РФ на Курщині. Фото: кадр із відео

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показала відео атаки на російську піхоту в Курській області.







«БМП росіян висадив десант і залишає позиції, проте його наздоганяє ракета "Джавелін"», - йдеться в описі до відео.



Після того, як морпіхи підбили машину російських військових, українські дрони почали атакувати ворожу піхоту.



ВМС України зазначили, що на опублікованому відео продемонстровано щоденну роботу миколаївських морпіхів на Курщині.



Сили оборони України продовжують проводити операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів.



Також ЗС РФ скинули 22 керовані авіабомби, проте українські військовослужбовці відбили 29 атак загарбників.

Нагадаємо, Росія переміщає до Курської області ще одну дивізію. Загалом РФ зосередила там близько 50 тисяч військових.