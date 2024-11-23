Одна людина загинула та дев'ятьох поранено на Донеччині за добу

За 23 листопада російські військові вбили 1 мешканця Донецької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під час обстрілів загинув мешканець селища Красноторка у районі Краматорська.



Ще 9 людей поранено. Найбільше постраждалих — четверо — у Сонцівці. Двох поранено в Красноторці, по одній — у Тернах, Шаховому та Котлиному.



Усього з початку повномасштабної війни РФ проти України на Донеччині загинув 2881 мирний житель. Поранено — 6454.

Внаслідок російського обстрілу Краматорська у п'ятницю, 22 листопада, загинула жінка, двоє чоловіків отримали осколкові поранення.