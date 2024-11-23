Європейський оборонний союз. Друзі України очолили оборону Європи

Склад нової Європейської комісії пройшов через слухання у парламенті. Цей уряд ЄС та його структура та склад серйозно змінилися порівняно з попередньою п'ятирічкою.



Склад Єврокомісії відображає настрої у Європі. Він формується з подачі президента Єврокомісії та відображає результати виборів до Європарламенту, адже єврокомісари — міністри мають отримати його схвалення. Кожні п'ять років склад Єврокомісії змінюється.



Її новий склад вже викликав обурення у Москві навіть до того, як став відомим. Посаду верховного представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики зайняла колишня прем'єрка Естонії Кая Каллас. Подробиці «Новини Донбасу» пояснюють у цьому відео.