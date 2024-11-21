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У Маріупольському районі росіяни розпочали «агресивну мобілізацію» молоді. У мерії пояснили, як це відбувається

21 листопада 2024, 11:00

У Маріупольському районі росіяни розпочали «агресивну мобілізацію» молоді. У мерії пояснили, як це відбувається

Почалася агресивна мобілізація молоді в окупованому Маріупольському районі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, це однакова схема – примусове «запрошення» прямо із села до військкомату.

«Потім у військкоматі змушують підписати контракт, погрожуючи строковою службою на Далекому Сході та іншими залякуваннями. Щонайменше 10 хлопців віком від 19 до 22 років за останні 10 днів таким чином змушені були укласти контракт. Росіяни прикриваються «призовом», який триватиме до початку 2025 року. Страшно уявити, яку загальну кількість за цей час з окупованих територій вони змусять підписати контракт», – заявив Андрющенко.

Нагадаємо, що вкрадені квартири маріупольців окупанти планують використати як компенсаційне житло.

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Петро Андрющенко
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Війна окупація Мобілізація призов контракт Молодь

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