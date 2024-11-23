За добу поліція зафіксувала 2867 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області.



Війська РФ вдарили по десяти населених пунктах: містах Покровськ, Торецьк, селищах Красноторка, Удачне, селах Костянтинопіль, Котлине, Крива Лука, Сонцівка, Терни, Шахове.



Пошкоджено 27 цивільних об'єктів, із них 11 житлових будинків.



Армія РФ накрила Краматорськ із РСЗВ «Торнадо-С» — одна людина загинула, ще двоє отримали травми, пошкоджено багатоквартирний та 5 приватних будинків, адмінбудівлю, навчальний заклад, 4 цивільні авто, критична інфраструктура.



У Сонцівці дрон атакував приватний будинок — постраждали четверо мирних жителів.



У Котлиному окупанти направили дрон на цивільний автомобіль — травмовано цивільну особу, пошкоджено транспорт.



Шахове окупанти обстріляли із дронів — поранено людину.



По Покровську війська РФ вдарили ракетою «Р-37» — пошкодили 5 приватних будинків. Внаслідок атаки дронів по Удачному пошкоджено критичну інфраструктуру.