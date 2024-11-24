Українська ППО збила 50 з 73 БПЛА — Повітряні сили

ППО збила 50 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч на 24 листопада запустила по Україні 73 ударні дрони-камікадзе та безпілотників невстановленого типу. Сили протиповітряної оборони збили 50 безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«Вночі 24 листопада 2024 року (з 00:30) окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з Орла та Брянської області. Усього виявлено та здійснено супровід 73 ворожих БПЛА», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09.00 сили та засоби протиповітряної оборони 50 безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях.



Крім того, 19 безпілотників локально втрачені. У повітрі — 4 ворожі БПЛА, бойова робота триває.



Раніше ми писали, що в ніч на 24 листопада російську Курську область атакували дві українські ракети та 27 дронів.