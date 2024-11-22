Це перегони з часом: поліція продовжує евакуювати людей із Курахового ►

З прифронтового Курахового та прилеглих сіл на Донеччині волонтери, посадовці та поліція цілодобово вивозять людей. Мирним жителям допомагають евакуюватися якомога далі від російських обстрілів.



Серед тих, хто потребує допомоги, є й поранені. Екіпаж «Білого ангела» допоміг пораненому чоловікові дістатися до найближчого медпункту, де йому допомогли лікарі.



«Палаючі будинки, спустошені та понівечені — жахлива реальність населених пунктів біля міста Курахове, що страждає під натиском росіян. Кожна евакуація — це перегони з часом, адже окупанти обстрілюють евакуаційні маршрути, а ворожі дрони постійно кружляють над головами», — зазначили в поліції.

Наразі чиновники розглядають можливість розширити перелік населених пунктів, де оголошено примусову евакуацію.



Нагадаємо, що раніше «Новини Донбасу» розповідали, як у Костянтинівці під російськими обстрілами евакуювали сім'ї з дітьми.