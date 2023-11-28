Як мешканцям окупації читати українські сайти без VPN? Є рішення

Як заходити на заблоковані сайти без VPN. Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Сьогодні існує дуже велика проблема, як доставити контент та сайти на окуповані та анексовані території, якщо Росія вже кілька років активно бореться з «інакомисленням», активно блокуючи різні ресурси.



Існують чорні списки Роскомнагляду (служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій РФ). Також у Росії вводять системи фільтрації трафіку.



До всього уряд РФ робить все, щоб у себе в країні, включно з окупованими територіями, якнайшвидше включився «суверенний інтернет».



«Суверенний інтернет» (прим. — в народі Чебурнет) створювався для зв'язку з іншими національними сегментами Росії й контролюється державою, а за бажання останньої може бути відключений.



А така ситуація може виникнути, якщо станеться черговий заколот, на зразок того, який влаштував Пригожин, коли військові об'єкти у Ростові та Воронежі перейшли під контроль ПВК «Вагнера».

Росія намагається взяти інтернет під повний контроль

Повноцінний контроль над всесвітньою павутиною на території РФ або тимчасово окупованій частині України необхідний російським спецслужбам, які намагаються відстежувати, що читають і чим цікавляться місцеві жителі.



Адже саме відсутність альтернативної інформації вводить у ступор людей, допомагаючи окупантам розповсюджувати ідеї «руського міра» насамперед, нав'язуючи думку, що Україна забула про своїх громадян.



Наприклад, за словами ведучої та редакторки «Суспільне.Спротив» та «Кримське питання» Олесі Вакуленко, на окупованих територіях люди перебувають в інформаційному вакуумі щодо того, що справді відбувається на території України.

Олександр Глущенко на «Донбас Медіа Форумі». Фото: Новини Донбасу

Тому їм слід пояснювати та розповідати, що відбувається у світі, поки вони були та/або знаходяться під контролем РФ.



«Адже деякі українці перебувають в окупації з 2014 року. Росіяни там скоїли воєнні злочини за період окупації. І для відновлення тих зв'язків, які були зруйновані необхідно налагодити комунікацію між людьми», — вважає Олеся Вакуленко.

Компанія eQualitie розробила браузер, який оминає обмеження РФ

Канадська компанія eQualitie довго думала, яким чином доставити інформацію на територію та країни, де проблеми зі свободою слова, а простіше кажучи, встановлено тоталітарний режим.



"Вихід є. eQualitie понад 10 років займається створенням централізованих інтернет-сервісів та підтримкою рівноправних та справедливих мереж та доступу до інформації. І вони винайшли браузер Ceno. Він виглядає як звичайний браузер, його можна завантажити в Play Маркеті та встановити. Це перший у світі мобільний браузер, який працює через однорангову мережу (p2p) за допомогою бібліотеки Ouinet з відкритим кодом, на протоколах Bit Torrent», — зазначає Олександр Глущенко, волонтер проєкту eQualitie, медіаексперт з питань цифрового мовлення.

Браузер Ceno можна завантажити в Play Маркеті. Фото: Google

Цей браузер допомагає обійти сучасні методи цензури та дозволяє обмінюватися інформацією в країнах між користувачами, де доступ до інтернету було перервано та повністю закрито.



Вже існує українська версія сайту, а для цього браузера не потрібен VPN. Його просто потрібно встановити.



«Достатньо одного користувача, який завантажити сайт, і він автоматично з кешу стає доступним для всіх. Користувачі створюють локальні мережі для зв'язку між собою за допомогою однієї людини й можуть потім без доступу до зовнішніх каналів поширювати браузер», — пояснює Олександр Глущенко.

Для роботи Ceno потрібна одна людина. Кадр із відео

Цікаво, що цей браузер дає можливість працювати в закритій мережі, і якщо Росія відключить зовнішні канали та стане схожою на Північну Корею, то цей сервіс все одно продовжить працювати.



«Є складова: контент, доставка та розповсюдження. Є кеш-сервер всього, чим користується абонент і поширюється між користувачами за допомогою торент технологій», — розповідає медіаексперт із питань цифрового мовлення.

Олександр Глущенко на «Донбас Медіа Форумі». Фото: Новини Донбасу

Ceno може бути активовано і на території Росії

Наприклад, сайти, які заборонені Роскомнаглядом РФ, можуть працювати в цьому браузері без сервісу VPN на території Росії.



Через супутник кешовані сервіси відправляються в конкретну країну і будь-який волонтер, який знає, де шукати, може за допомогою супутникового приймача записати транспортний потік, завантажити його в інтернет і всі, хто знаходиться всередині країни, отримають автоматичні оновлення ресурсів у кеші.

Робота Ceno через супутник. Кадр із відео

«Якщо ми знаходимося на території, де у нас є доступ до мобільної мережі, наприклад МТС та Vodafone або на окупованій території умовний "Фенікс", то маючи до них доступ та підсилювач сигналу, могли б відправити в їхню мережу оновлення на сервер. Другий варіант – передача даних через супутник. Влітку провели експеримент, протестувавши доставку інформації та оновлення сайтів у Росії. Там волонтери розпаковували ці дані, ми їх автоматизували та потім відкривали ресурси, заборонені у РФ. І не важливо, чи буде там працювати VPN або вони будуть фільтрувати трафік вся інформація там вже є. Ось так у браузері виглядає BBC Ukraine у Росії», — зазначає Олександр Глущенко.

За допомогою Ceno у РФ можна відкрити заборонені сайти. Кадр із відео

Ceno може використовуватися як інструмент донесення інформації на тимчасово окуповані території, у той же Маріуполь, Донецьк та Луганськ.



Зараз Росія там намагається запровадити «суверенний інтернет», а на Луганщині мобільний інтернет взагалі не працює.



Так званий міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій «ЛНР» Андрій Єршов повідомив, що оператори зв'язку готові запустити мобільний інтернет на території окупованої частини Луганської області, проте для цього потрібне рішення військового штабу.



І в той час, коли IT-Армія України на тимчасово окупованих районах півдня та сходу нашої країни зупиняє роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів окупантів, було б доречним дати можливість місцевим жителям знову отримати інформацію з українських сайтів та ЗМІ.