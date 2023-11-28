Как жителям оккупации читать украинские сайты без VPN? Есть решение

Как заходить на заблокированные сайты без VPN. Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Сегодня существует очень большая проблема, как доставить контент и сайты на оккупированные и аннексированные территории, если Россия уже несколько лет активно борется с «инакомыслием», активно блокируя разные ресурсы.



Существуют черные списки Роскомнадзора (служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ). Также в России вводят системы фильтрации трафика.



Ко всему правительство РФ делает все, чтобы у себя в стране, включительно с оккупированными территориями как можно быстрее включился «суверенный интернет» (Федеральный закон № 90-ФЗ о связи и информационных технологиях, и о защите информации).



«Суверенный интернет» (в народе Чебурнет) создавался для связи с другими национальными сегментами России и контролируется государством, а при желании последнего, может быть отключен.



А такая ситуация может возникнуть, если произойдет очередной мятеж, вроде того, какой устроил Пригожин, когда военные объекты в Ростове Воронеже перешли под контроль ЧВК «Вагнера».

Россия пытается взять интернет под полный контроль

Полноценный контроль над всемирной паутиной на территории РФ или временно оккупированной части Украины необходим российским спецслужбам, которые пытаются отслеживать, что читают и чем интересуются местные жители.



Ведь именно отсутствие альтернативной информации вводит в ступор людей, помогая оккупантам распространять идеи «русского мира» в первую очередь, навязывая мысль, что Украина забыла про своих граждан.



К примеру, по словам ведущей и редакторки «Суспільне.Спротив» и «Кримське питання» Олеси Вакуленко, на оккупированных территориях люди находятся в информационном вакууме относительно того, что действительно происходит на территории Украины.

Олеся Вакуленко на «Донбасс Медиа Форуме». Фото: Новости Донбасса

Поэтому им следует объяснять и рассказывать, что происходит в мире, пока они были и/или находятся под контролем РФ.



«Ведь некоторые украинцы находятся в оккупации с 2014 года. Россияне совершили военные преступления за период оккупации. И для восстановления тех связей, которые были разрушены и необходимо наладить коммуникацию между людьми», — считает Олеся Вакуленко.

Компания eQualitie разработала браузер, который обходит ограничения РФ

Канадская компания eQualitie долго думала, каким образом доставить информацию на территорию и в страны, где проблемы со свободой слова, а проще говоря, установлен тоталитарный режим.



«Выход есть. eQualitie более 10 лет занимается созданием централизованных интернет-сервисов и поддержкой равноправных и справедливых сетей и доступа к информации. И они изобрели браузер Ceno. Он выглядит как обычный браузер, его можно скачать в Play Маркете и установить. Это первый в мире мобильный браузер, который работает через одноранговую сеть (p2p) с помощью библиотеки Ouinet с открытым кодом, на протоколах Bit Torrent», — отмечает Александр Глущенко, волонтер проекта eQualitie, медиа эксперт по вопросам цифрового вещания.

Браузер Ceno можно скачать в Play Маркете. Фото: Google

Этот браузер помогает обойти современные методы цензуры и позволяет обмениваться информацией в странах между пользователями, где доступ до интернета был прерван и полностью закрыт.



Уже существует украинская версия сайта, а для работы этого браузера не нужен VPN. Его просто необходимо установить.



«Достаточно одного пользователя, который загрузить сайт, и он автоматически с кэша становится доступным всем. Пользователи создают локальные сети для связи друг с другом с помощью одного человека и могут потом без доступа к внешним каналам распространять браузер», — объяснил Александр Глущенко на «Донбасс Медиа Форуме».

Для работы Ceno нужен один человек. Фото: Кадр из видео

Интересно, что этот браузер дает возможность работать в закрытой сети и если Россия отключит внешние каналы и станет похожа на Северную Корею, то этот сервис все равно продолжит работать.



«Есть составляющая: контент, доставка и распространение. Есть кэш сервер всего, чем пользуется абонент и распространяется между пользователями с помощью торрент технологий», — рассказывает медиа эксперт по вопросам цифрового вещания.

Александр Глущенко на «Донбасс Медиа Форуме». Фото: Новости Донбасса

Ceno может быть активирован и на территории России

Например, сайты, которые запрещены Роскомнадзором РФ могут работать в этом браузере без сервиса VPN на территории России.



Через спутник кэшированные сервисы отправляются в конкретную страну и любой волонтер, который знает где искать, может с помощью спутникового приемника записать транспортный поток, загрузить его в интернет и все, кто находятся в середине страны, получат автоматические обновления ресурсов в кэше.

Работа Ceno через спутник. Фото: Кадр из видео

«Если мы находимся на территории, где у нас есть доступ к мобильной сети, например МТС и Vodafone или на оккупированной территории условный "Феникс", то имея к ним доступ и усилитель сигнала, могли бы отправить в их сеть обновление на сервер. Второй вариант — передача данных через спутник. Летом провели эксперимент, протестировав доставку информации и обновления сайтов в России. Там волонтеры распаковывали эти данные, мы их автоматизировали и потом открывали ресурсы, которые запрещены в РФ. И не важно, будет там работать VPN или они будут фильтровать трафик — вся информация там уже есть. Вот так в браузере выглядит BBC Ukraine в России», — отмечает Александр Глущенко.

С помощью Ceno в РФ можно открыть запрещенные веб-сайты. Фото: Кадр из видео

Ceno может использоваться, как инструмент донесения информации на временно оккупированные территории, в тот же Мариуполь, Донецк и Луганск.



Сейчас Россия там пытается внедрить «суверенный интернет», а в Луганской области мобильный интернет вообще не работает.



Так называемый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций «ЛНР» Андрей Ершов сообщил, что операторы связи готовы запустить мобильный интернет на территории оккупированной части Луганской области, однако для этого нужно решение военного штаба.



И в то время, когда IT-Армия Украины на временно оккупированных районах юга и востока нашей страны останавливает работу крупнейших телеком-операторов и интернет-провайдеров оккупантов, было бы уместно дать возможность местным жителям снова получить информацию с украинских сайтов и СМИ.