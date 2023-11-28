Как жителям оккупации читать украинские сайты без VPN? Есть решение

Сегодня существует очень большая проблема, как доставить контент и сайты на оккупированные и аннексированные территории, если Россия уже несколько лет активно борется с «инакомыслием», активно блокируя разные ресурсы.
Существуют черные списки Роскомнадзора (служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ). Также в России вводят системы фильтрации трафика.
Ко всему правительство РФ делает все, чтобы у себя в стране, включительно с оккупированными территориями как можно быстрее включился «суверенный интернет» (Федеральный закон № 90-ФЗ о связи и информационных технологиях, и о защите информации).
«Суверенный интернет» (в народе Чебурнет) создавался для связи с другими национальными сегментами России и контролируется государством, а при желании последнего, может быть отключен.
А такая ситуация может возникнуть, если произойдет очередной мятеж, вроде того, какой устроил Пригожин, когда военные объекты в Ростове Воронеже перешли под контроль ЧВК «Вагнера».
Полноценный контроль над всемирной паутиной на территории РФ или временно оккупированной части Украины необходим российским спецслужбам, которые пытаются отслеживать, что читают и чем интересуются местные жители.
Ведь именно отсутствие альтернативной информации вводит в ступор людей, помогая оккупантам распространять идеи «русского мира» в первую очередь, навязывая мысль, что Украина забыла про своих граждан.
К примеру, по словам ведущей и редакторки «Суспільне.Спротив» и «Кримське питання» Олеси Вакуленко, на оккупированных территориях люди находятся в информационном вакууме относительно того, что действительно происходит на территории Украины.
Олеся Вакуленко на «Донбасс Медиа Форуме». Фото: Новости Донбасса
Поэтому им следует объяснять и рассказывать, что происходит в мире, пока они были и/или находятся под контролем РФ.
«Ведь некоторые украинцы находятся в оккупации с 2014 года. Россияне совершили военные преступления за период оккупации. И для восстановления тех связей, которые были разрушены и необходимо наладить коммуникацию между людьми», — считает Олеся Вакуленко.
Канадская компания eQualitie долго думала, каким образом доставить информацию на территорию и в страны, где проблемы со свободой слова, а проще говоря, установлен тоталитарный режим.
«Выход есть. eQualitie более 10 лет занимается созданием централизованных интернет-сервисов и поддержкой равноправных и справедливых сетей и доступа к информации. И они изобрели браузер Ceno. Он выглядит как обычный браузер, его можно скачать в Play Маркете и установить. Это первый в мире мобильный браузер, который работает через одноранговую сеть (p2p) с помощью библиотеки Ouinet с открытым кодом, на протоколах Bit Torrent», — отмечает Александр Глущенко, волонтер проекта eQualitie, медиа эксперт по вопросам цифрового вещания.
Браузер Ceno можно скачать в Play Маркете. Фото: Google
Этот браузер помогает обойти современные методы цензуры и позволяет обмениваться информацией в странах между пользователями, где доступ до интернета был прерван и полностью закрыт.
Уже существует украинская версия сайта, а для работы этого браузера не нужен VPN. Его просто необходимо установить.
«Достаточно одного пользователя, который загрузить сайт, и он автоматически с кэша становится доступным всем. Пользователи создают локальные сети для связи друг с другом с помощью одного человека и могут потом без доступа к внешним каналам распространять браузер», — объяснил Александр Глущенко на «Донбасс Медиа Форуме».
Для работы Ceno нужен один человек. Фото: Кадр из видео
Интересно, что этот браузер дает возможность работать в закрытой сети и если Россия отключит внешние каналы и станет похожа на Северную Корею, то этот сервис все равно продолжит работать.
«Есть составляющая: контент, доставка и распространение. Есть кэш сервер всего, чем пользуется абонент и распространяется между пользователями с помощью торрент технологий», — рассказывает медиа эксперт по вопросам цифрового вещания.
Александр Глущенко на «Донбасс Медиа Форуме». Фото: Новости Донбасса
Например, сайты, которые запрещены Роскомнадзором РФ могут работать в этом браузере без сервиса VPN на территории России.
Через спутник кэшированные сервисы отправляются в конкретную страну и любой волонтер, который знает где искать, может с помощью спутникового приемника записать транспортный поток, загрузить его в интернет и все, кто находятся в середине страны, получат автоматические обновления ресурсов в кэше.
Работа Ceno через спутник. Фото: Кадр из видео
«Если мы находимся на территории, где у нас есть доступ к мобильной сети, например МТС и Vodafone или на оккупированной территории условный "Феникс", то имея к ним доступ и усилитель сигнала, могли бы отправить в их сеть обновление на сервер. Второй вариант — передача данных через спутник. Летом провели эксперимент, протестировав доставку информации и обновления сайтов в России. Там волонтеры распаковывали эти данные, мы их автоматизировали и потом открывали ресурсы, которые запрещены в РФ. И не важно, будет там работать VPN или они будут фильтровать трафик — вся информация там уже есть. Вот так в браузере выглядит BBC Ukraine в России», — отмечает Александр Глущенко.
С помощью Ceno в РФ можно открыть запрещенные веб-сайты. Фото: Кадр из видео
Ceno может использоваться, как инструмент донесения информации на временно оккупированные территории, в тот же Мариуполь, Донецк и Луганск.
Сейчас Россия там пытается внедрить «суверенный интернет», а в Луганской области мобильный интернет вообще не работает.
Так называемый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций «ЛНР» Андрей Ершов сообщил, что операторы связи готовы запустить мобильный интернет на территории оккупированной части Луганской области, однако для этого нужно решение военного штаба.
И в то время, когда IT-Армия Украины на временно оккупированных районах юга и востока нашей страны останавливает работу крупнейших телеком-операторов и интернет-провайдеров оккупантов, было бы уместно дать возможность местным жителям снова получить информацию с украинских сайтов и СМИ.