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Ситуація на кордоні з Польщею: як працюють пункти пропуску і на яких швидше відбувається перетин

Анастасія Кирилова
09 січня 2024, 12:30

Ситуація на кордоні з Польщею: як працюють пункти пропуску і на яких швидше відбувається перетин

Пункт пропуску на кордоні. Фото: ДПСУ Пункт пропуску на кордоні. Фото: ДПСУ

Після повномасштабного вторгнення Росії багато громадян України виїхали до Польщі або їдуть за кордон через цю країну транзитом. Через значний потік людей на польсько-українському кордоні часто утворюються великі черги. Ускладнили ситуацію і акції протесту польських перевізників, які блокують кордон. Докладніше про пункти перетину україно-польського кордону — у матеріалі «Новин Донбасу». 

На свята — традиційний ажіотаж 

Черги на виїзд, традиційно, виникли у період новорічних та різдвяних свят. Пік був перед Різдвом — на всіх пунктах пропуску. За словами прикордонників, така ситуація саме на кордоні з Польщею виникає щороку. Пункти перетину з іншими країнами є менш завантаженими. Наприклад, до Молдови та Румунії черги відсутні.

Посилення перевірок документів чоловіків

Перед Новим роком повідомлялося про збільшення черг через посилені перевірки документів у чоловіків. У соцмережах активно поширювали інформацію про те, що кордон відтепер нібито не можуть перетнути чоловіки визначених раніше категорій без довідки з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати). Йдеться, передовсім, про чоловіків з інвалідністю (і тих, хто їх супроводжує) або ж багатодітних. 

Однак у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) запевнили, що правила перетину кордону чоловіками не змінювали, а категорії, яким заборонено виїзд лишилися тими ж, що й раніше. Проте, як пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко, до документів можуть ставитися більш прискіпливо. Це пов’язано із частими випадками підробок довідок.

«Є правила перетину кордону, вони незмінні. Але зважаючи, що почастішало використання підробок, то йдеться про посилення контролю», — зазначив він. 

Пункт перетину кордону з Польщею «Ягодин — Дорогуськ». Фото: Novosti PL

Пункти перетину кордону на автомобілі

Перетнути українсько-польський кордон на авто можна через:

  • «Рава-Руська — Гребенне»;
  • «Угринів — Долобичів»;
  • «Ягодин — Дорогуськ»;
  • «Краковець — Корчова»;
  • «Устилуг — Зосин»;
  • «Грушів — Будомир»;
  • «Смільниця — Коростенко»;
  • «Шегині — Медика».

Найбільш завантажені наразі: Краківець, Рава-Руська, Устилуг, Шегині, Угринів. За даними Держприкордонслужби, станом на 15:30 3 січня, найбільша черга із легкових авто була зафіксована на пункті пропуску Краківець — близько 180 автівок. Протягом доби 3 січня польський кордон загалом перетнули 28 тисяч громадян.

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Залізничні пункти пропуску через кордон із Польщею

Поїзди з України до Польщі курсують через такі пункти перетину:

  • «Ягодин — Дорогуськ»;
  • «Рава-Руська — Гребенне»;
  • «Володимир — Грубешів»;
  • «Хирів — Коростенко»;
  • «Мостиська — Пшемисль»;
  • «Рава-Руська — Верхрата».

Перевірка документів громадян відбувається безпосередньо в потязі на кордоні. Квитки найзручніше купувати в офіційному додатку «Укрзалізниці» або на сайті перевізника, які з'являються у продажу за 20 діб (за винятком окремих напрямків) до відправлення. Нині перетин кордону з Польщею залізницею вважають одним із найшвидших варіантів.

Пункти пропуску для пішого перетину кордону

Після вторгнення РФ перетнути кордон з Польщею пішки можна було через вісім переходів, які здійснюють пропуск автівок. Зараз функціонує один перехід в обидві сторони — «Шегині — Медика». Це пов’язано з тим, що потік людей припинився, кажуть прикордонники. Та за потреби пункти можуть знову відкрити.

«Дуже мало використовується (пункт «Шегині — Медика», — ред.). Але в будь-який момент, будь-який пункт пропуску на західному кордоні ми можемо відкрити для пішого перетину, якщо не дай Бог, виникне потреба», — наголосив заступник начальника штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

Рішення про припинення пішого пропуску на кожному пункті ухвалювалося індивідуально, відповідно до ситуації, пояснив він. 

При цьому прикордонники наголошують, що на деяких пунктах пропуску перехід зараз можливий лише на вихід з України задля евакуації. 

Усі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють цілодобово. Для того, щоб стежити за чергами в режимі онлайн, у Держприкордонслужбі створили інтерактивну мапу.

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