Україна отримала від Швейцарії 70 млн доларів на техніку для розмінування

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав результати Конференції з протимінної діяльності, що відбулася минулого тижня у Лозанні: близько 70 млн доларів допомоги та нова техніка для розмінування від Швейцарії для піротехнічних підрозділів ДСНС. Про це йдеться у повідомленні глави уряду на його телеграм-каналі.

«Першу спеціалізовану машину GCS200 було передано під час конференції. Також за підсумками заходу отримали додаткову оголошену допомогу від Канади, Нідерландів, Норвегії, Люксембургу, Латвії та інших партнерів. Вдячні їм за важливу підтримку у звільненні України від російського мінного сміття», — наголосив Шмигаль.

Він також повідомив, що у Харківській області буде реалізовано пілотний проект з пріорітизації гуманітарного розмінування. Україна домовилися про це з Великобританією та Швейцарією під час Конференції щодо протимінної діяльності у Лозанні.

«Ми вже повернули в експлуатацію 35 тисяч квадратних кілометрів наших земель. Намагаємось у рази прискорити темпи робіт. Наша амбітна мета — до 2033 року обстежити абсолютну більшість потенційно замінованої території», — додав прем'єр-міністр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Японія замовила українську техніку для розмінування, яку планує передати Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у рамках довгострокового партнерства.