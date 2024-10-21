«ДНР» «судитиме» ще чотирьох полонених «азовців»

На окупованій території угруповання «ДНР» підготувало так зване «звинувачення» ще декільком українським військовополоненим. Окупаційна влада планує судити військовослужбовців «Азова» Артема Вишняка, Семена Северина, Сергія Гайковича та Сергія Самохвала.



Їх звинувачують нібито у замаху на життя мирних жителів села під Бердянськом березні 2022 року.



«За версією слідства, у березні 2022 року Вишняк, бувши навідником мінометного розрахунку, віддав злочинний наказ Северину, Гайковичу та Самохвалу про обстріл села Бердянського Мангуського району ДНР. Внаслідок обстрілів пошкодження отримали чотири будинки мирних жителів», — заявили в угрупуванні.



Варто зазначити, що «ДНР» називає «своїми» усі території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.