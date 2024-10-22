Безпілотники атакували заводи у Тульській, Воронезькій та Тамбовській областях РФ

Підприємство «Біохім» у Тамбовській області Росії зазнало атаки безпілотників. Фото: соцмережі

Вибух із подальшим займанням стався на підприємстві «Біохім» у Тамбовській області Росії. Також горіло промислове підприємство у Воронезькій області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними губернатора Тамбовської області, вибух, ймовірно, стався через приліт безпілотника, потерпілих немає.

Губернатор Воронезької області повідомив, що пожежа на підприємстві сталася «через падіння безпілотника».

Також у ніч на 22 жовтня у Єфремові Тульської області РФ пролунали вибухи. Місто атакували безпілотники, після чого виникла пожежа.

За словами місцевої влади, постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та ще одного спиртзаводу у селищі Лужківський Суворовського району.

Крім того, вранці запроваджувалися обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту Нижнього Новгорода. Нині вони вже зняті.

Місцеві ЗМІ писали про загрозу атаки БПЛА.