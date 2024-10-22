«Місто готується до оборони»: у МВА розповіли, наскільки фронт наблизився до Мирнограду

Ситуація поблизу Мирнограду. Фото: карта DeepState

Російські війська знаходяться за 1,5 кілометра від міста Мирноград Донецької області. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив виконувач обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.



За його словами, місто готується до оборони.



«На найбільш небезпечних ділянках, околицях міста, наближених до окупаційних військ, фортифікаційні роботи завершені. І зараз уже на інших ділянках роботи на стадії завершення. Я думаю, протягом місяця все буде завершено. Наразі роботи продовжуються вже й у самому місті», – розповів Третяк.



Голова Мирноградської МВА зазначив, що у місті не працюють ані банки, ані банкомати.



«З серпня немає водо- та електропостачання. Також немає газу. Є лише кілька невеликих крамниць, де торгують товарами першої потреби. У Мирнограді майже не залишилося цілих багатоповерхівок. Вони або повністю чи частково зруйновані, або пошкоджені», – сказав він.



Третяк заявив, що у місті залишаються близько трьох тисяч людей, але дітей серед них немає.

Нагадаємо, що в місті Селидове на Донеччині війська РФ досягли успіхів на флангах і намагаються різко загострити ситуацію.