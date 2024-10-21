Головне за день: Обстріли Києва, Запоріжжя та Кривого Рогу. «ДНР» продовжує судити «азовців»

Суспільство



У яблуневому саду села Супонєво під Брянськом знайшли тіло вбитого начальника штабу російської авіаційної ескадрильї Дмитра Голєнкова. Тіло знайшли з множинними травмами голови, завданими молотком. Голєнков причетний до ракетних ударів по торговому центру «Амстор» у Кременчуці та по житловому будинку у Дніпрі.



Днями погруддя письменника Антона Чехова скинули з п'єдесталу на вулиці Центральній у місті Слов'янськ Донецької області. Міська адміністрація звернулася до поліції.



В окупованому Донецьку викрали та тримали у підвалі чоловіка, який раніше служив у російській армії за «контрактом», підписаним із угрупуванням «ДНР». Він стверджує, що його та його родину переслідують.



У тимчасово окупованій Луганській області педагоги пропонують школярам старших класів у майбутньому підписати контракт із російською армією за гроші. Така «ініціатива» відбувається на Старобільщині.



На окупованій території угруповання «ДНР» підготувало так зване «звинувачення» ще декільком українським військовополоненим. Окупаційна влада планує судити військовослужбовців «Азова» Артема Вишняка, Семена Северина, Сергія Гайковича та Сергія Самохвала.



Бойові дії



Спікер оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова повідомила , що кількість російських атак зменшилася на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках.



За даними аналітиків проєкту DeepState, російські війська окупували селище Бажане Друге на Донеччині.



Поблизу Селідового Донецької області російські війська розстріляли двох полонених українських військових. За даними Офісу генпрокурора, 18 жовтня російські війська у Покровському районі захопили в полон двох українських військових. Вони поклали військовополонених обличчям униз і утримували в такому положенні, притискаючи ногами до землі. Потім розстріляли їх впритул з автоматичної зброї.



Внаслідок атаки армії РФ у Мирнограді пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарських будівель, два гаражі, магазин та торговий павільйон. Загинуло двоє людей, ще одна – поранена. У Кураховому пошкоджено п'ятиповерхівку та адміністративну будівлю. Загинула одна людина, ще одна – поранена.



Внаслідок атаки РФ по житловому кварталу у Запоріжжі загинули двоє та 15 отримали поранення. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Розі збільшилася до чотирьох, серед них дівчинка 12-ти років.



Завод військової мікроелектроніки «Кремній ЕЛ» у Брянській області РФ призупинив роботу через нічну атаку українських дронів 19 жовтня. На заводі порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки. На заводі Свердлова пошкоджено один із цехів підприємства. Загалом завод атакували 16 українських дронів.



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