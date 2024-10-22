Небезпечно працювати, нема ринків збуту, не вистачає людей: з якими проблемами стикаються аграрії Донецької області

Всупереч ситуації з безпекою в Донецькій області, аграрії продовжують працювати. Нарівні з війною фермерам перешкоджають весняні заморозки та літня посуха. 2024 року сільськогосподарські культури вирощувалися на 310 тисяч гектарах на підконтрольній українській владі території Донецької області. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації.



З усіх оброблюваних земель 52% було засіяно зерновими культурами, 38% — технічними, решту — картоплею та овочами.



Зернові культури вже зібрано на 151 тисячу гектарів, кукурудзу — на площі 13, 4 тисячі гектарів, соняшник — 66 тисяч гектарів.



Озимі культури планується засіяти 65 тисяч гектарів, з яких 22 тисячі вже засіяно, роботи продовжуються. Але погодні умови не сприяють осінній сівбі.



За цей рік на землях та об'єктах АПК сталося 74 пожежі, з яких 52 — через влучення боєприпасів чи уламків.



Аграрії Донеччини стикаються із проблемами через небезпеку, у сфері не вистачає кваліфікованих кадрів через евакуацію населення та мобілізацію робітників. Також дорожчають логістичні ланцюжки, фермери втрачають традиційні ринки збуту.



359 сільськогосподарських підприємств області зазнали руйнувань чи ушкоджень із початку повномасштабного вторгнення. Тільки враховані збитки становлять 5 млрд 77 млн гривень.