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На окупованій Донеччині незаконно засуджено ще одного українського військовополоненого

22 жовтня 2024, 16:27

На окупованій Донеччині незаконно засуджено ще одного українського військовополоненого

Олексій Хмара Олексій Хмара

На окупованій території Донецької області незаконно засудили ще одного військовополоненого українця. Так званий «Верховний суд ДНР» ухвалив «вирок» стосовно 31-річного стрільця десантно-штурмової роти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олексія Хмари.

 Його звинуватили у вбивстві мирних жителів Маріуполя у березні 2022 року, коли за місто йшли запеклі бої. Російська армія тоді штурмувала місто.

 У «суді» заявили, що Хмара, перебуваючи на Нікопольському проспекті в Маріуполі, нібито з автомата розстріляв мирного жителя, що знаходився поруч із зупинкою громадського транспорту. Внаслідок отриманих поранень чоловік помер.

 Військовополоненого незаконно ув'язнили в колонію на 22 роки.

Українські військовополонені зазнають судового переслідування, їм відмовляють у судових гарантіях, захисті та систематично піддають тортурам та жорстокому поводженню у місцях тримання під вартою.

«Свідченням цього є справи проти членів полку „Азов” та батальйону „Айдар”. Після захоплення Росія звинуватила їх у так званій участі в терористичній організації та так званій спробі повалення уряду маріонеткового режиму Росії на окупованій території», — повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Він звернув увагу, що ці звинувачення насамперед висуваються як привід для переслідування українських солдатів за їхню участь у бойових діях.

Для того, щоб затримувати українців в окупації і на території РФ, а потім влаштовувати псевдосуди, Росія знаходить найрізноманітніші приводи. Один із таких — звинувачення у підтримці ЗСУ.

 

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