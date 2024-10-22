На окупованій Донеччині незаконно засуджено ще одного українського військовополоненого

Українські військовополонені зазнають судового переслідування, їм відмовляють у судових гарантіях, захисті та систематично піддають тортурам та жорстокому поводженню у місцях тримання під вартою.



«Свідченням цього є справи проти членів полку „Азов” та батальйону „Айдар”. Після захоплення Росія звинуватила їх у так званій участі в терористичній організації та так званій спробі повалення уряду маріонеткового режиму Росії на окупованій території», — повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.



Він звернув увагу, що ці звинувачення насамперед висуваються як привід для переслідування українських солдатів за їхню участь у бойових діях.



Для того, щоб затримувати українців в окупації і на території РФ, а потім влаштовувати псевдосуди, Росія знаходить найрізноманітніші приводи. Один із таких — звинувачення у підтримці ЗСУ.