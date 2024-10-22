На окупованій Донеччині незаконно засуджено ще одного українського військовополоненого

На окупованій території Донецької області незаконно засудили ще одного військовополоненого українця. Так званий «Верховний суд ДНР» ухвалив «вирок» стосовно 31-річного стрільця десантно-штурмової роти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олексія Хмари.
Його звинуватили у вбивстві мирних жителів Маріуполя у березні 2022 року, коли за місто йшли запеклі бої. Російська армія тоді штурмувала місто.
У «суді» заявили, що Хмара, перебуваючи на Нікопольському проспекті в Маріуполі, нібито з автомата розстріляв мирного жителя, що знаходився поруч із зупинкою громадського транспорту. Внаслідок отриманих поранень чоловік помер.
Військовополоненого незаконно ув'язнили в колонію на 22 роки.
Українські військовополонені зазнають судового переслідування, їм відмовляють у судових гарантіях, захисті та систематично піддають тортурам та жорстокому поводженню у місцях тримання під вартою.
«Свідченням цього є справи проти членів полку „Азов” та батальйону „Айдар”. Після захоплення Росія звинуватила їх у так званій участі в терористичній організації та так званій спробі повалення уряду маріонеткового режиму Росії на окупованій території», — повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.
Він звернув увагу, що ці звинувачення насамперед висуваються як привід для переслідування українських солдатів за їхню участь у бойових діях.
Для того, щоб затримувати українців в окупації і на території РФ, а потім влаштовувати псевдосуди, Росія знаходить найрізноманітніші приводи. Один із таких — звинувачення у підтримці ЗСУ.