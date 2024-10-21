Українські десантники не дали російській бронетехніці прорвати оборону на Курахівському напрямку: у ЗСУ показали відео

Колона бронетехніки військ Росії на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

Армія РФ продовжує намагатися прорвати оборону українських підрозділів, захопити село Максимільянівка та створити умови для подальшого наступу на місто Курахове Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ.



Тому окупанти вкотре вдалися до штурмових дій, маючи на меті розпорошити вогневі засоби та БПЛА українських військ.



На позиції десантників ЗСУ заходили сім танків та 11 БМП. У ході бою знищені два танки та п'ять БМП. Ще два танки пошкоджені.

Нагадаємо, що десантники ЗСУ відбили масований російський штурм за участю понад 20 одиниць бронетехніки на Донеччині.