У Росії двоє раніше засуджених учасників війни в Україні випили та посварилися, потім один убив іншого

У Росії двоє учасників війни в Україні під час застілля посварилися, після чого один убив іншого. Фото: соцмережі

У Волгограді один раніше засуджений учасник війни в Україні вбив іншого раніше засудженого учасника після спільної пиятики та подальшої сварки. Про це сьогодні написало видання ASTRA.

Зазначається, що мешканець Волгограда, раніше судимий за крадіжку та розбій, запросив свого приятеля до будинку. Під час застілля вони посварилися, після чого господар квартири схопив металевий табурет і почав бити по голові свого опонента. Коли той перестав подавати ознаки життя, чоловік вирішив позбавитися тіла і перетягнув тіло вбитого з квартири в ліфт. Потім він повернувся додому і ліг спати.

Труп виявили сусіди. Як пишуть місцеві видання, від квартири підозрюваного до ліфта вели криваві сліди.

Видання пише, що вбитий військовий служив у штурмовому загоні, а раніше сам був засуджений за вбивство.

Підозрюваний у вбивстві також встиг побувати на фронті, до цього він тричі відбував покарання за крадіжку, розбій та бешкет у громадському місці.