Відповідь на відправку військ КНДР: Південна Корея може поставити наступальне озброєння Україні – ЗМІ

Південна Корея пообіцяла вжити «поетапних заходів» проти КНДР та Росії через поглиблення військової співпраці та закликала Північну Корею негайно вивести свої війська з РФ. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на слова заступника радника президента Південної Кореї з національної безпеки Кім Те Хьо.



Серед можливих сценаріїв – передача Україні наступального та оборонного озброєння.



У червні Південна Корея заявила про можливість постачання зброї Україні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин та голова Кремля Володимир Путін підписали угоду про «взаємну оборону». Однак поки що Сеул зберігає свою позицію щодо надання Україні лише гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що у Кремлі відреагували на новину про перекидання військових КНДР до Росії для війни проти України.