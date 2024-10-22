У військовій частині окупованого Луганська масово зникають чоловіки — Лисогор

У військовій частині, яка базується у тимчасово окупованому Луганську, чоловіки масово зникають за кілька днів після прибуття. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, йдеться про «123-ю окрему гвардійську мотострілецьку ордену доблесті бригаді імені героя радянського союзу Климента Ворошилова», яку раніше іменували «2-ою бригадою народної міліції ЛНР».



«Зв'язок із новобранцями втрачається, в середньому, через дві-три доби, тобто після першого бойового завдання. Членам сім'ї з цього приводу не надають жодної інформації», — зазначив Лисогор.



Крім того, багато хто не має навіть повідомлення про загибель чи зникнення безвісти того чи іншого російського бойовика.





Раніше ми писали, що російські окупанти відновили атаки на території Луганської області Куп'янським напрямом.