Авіація РФ вдарила по Херсону: загинув чоловік, є поранені

Результат авіаудару РФ по Херсону. Фото: кадр із відео

Із самого ранку російська армія масовано атакувала Центральний район Херсона. По житлових кварталах окупанти завдали авіаційних ударів. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.







Відомо про одного загиблого чоловіка — він загинув на вулиці в момент удару. Ще три людини дістали поранення. Усі постраждалі перебувають під наглядом херсонських лікарів. Пізніше, коли на місце прибули екстрені служби, ворог відновив обстріли артилерією.



«Це — свідома тактика Росії, спрямована на зрив рятувальних операцій і завдання шкоди медикам, рятувальникам і поліцейським. Внаслідок атак пошкоджено спортивний заклад, супермаркет, приватні та багатоквартирні будинки, а також цивільні автомобілі», - йдеться в повідомленні ОВА.

Раніше начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко під час запису звернення потрапив під артилерійський обстріл, коли російські окупанти повторно обстріляли Херсон.











