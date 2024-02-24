Ідентифікація пенсіонерів-переселенців: які основні питання та проблеми?

Ідентифікація пенсіонерів по відеозв'язку. Ілюстрація: Новини Донбасу за допомогою DALL·E

До 31 березня пенсіонери-переміщені особи повинні пройти ідентифікацію, аби їм і далі нараховувались виплати. Більше ніж на три роки, поки в Україні тривав карантин, процедуру призупинили. Влітку її поновили. Восени у ВПО з’явилась можливість проходити відеоідентифікацію. Але, незважаючи на це, багато пенсіонерів-переселенців все одно зіткнулись з труднощами. Як проходить ідентифікація та які проблеми існують зараз «Новини Донбасу» спитали в експерток громадської організації «Донбас SOS» та благодійного фонду «Право на захист».

Хто має проходити ідентифікацію?

Тайя Аврам, юристка ГО «Донбас SOS»: Пенсіонери-внутрішньо переміщені особи, які перемістилися до 24 лютого 2022 року.

Які механізми проходження такої ідентифікації?

Тайя Аврам: Ідентифікацію можна пройти чотирма способами. Перший: звернутися до відділення «Ощадбанку» або сервісного центру Пенсійного фонду. Зробити це необхідно особисто. Другий: авторизуватися на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, використовуючи «Дія.Підпис». Третій: пройти відеоідентифікацію, на яку реєструються так само на порталі Пенсійного фонду. Четвертий: звернутися до консульства, якщо пенсіонер перебуває за кордоном. У випадку, якщо пенсіонер отримує пенсію через «Укрпошту», проходити ідентифікацію не потрібно, адже вона здійснюється автоматично при кожному отриманні пенсії.

Як подавати заяву на відеоідентифікацію?

Ольга Луців, юристка чат-бота «Юридичний порадник для ВПО» БФ «Право на захист»: Отримувач пенсії має зареєструватися для проходження ідентифікації. Реєстрація відбувається або за номерами телефону, які зазначені на сайті Пенсійного фонду, або через портал електронних послуг Пенсійного фонду. Зручніше через портал, оскільки не завжди можна додзвонитися.

Що має бути у заяві?

Ольга Луців: Спочатку потрібно зайти на портал, вибрати «Заява на ідентифікацію за допомогою відеозв'язку». Заповнити необхідну інформацію. Можна зазначити, чи потрібен додатковий супровід, наприклад, сурдоперекладач чи помічник. Але це не просто член сім'ї чи сусідка. Це має бути людина, яка призначена піклувальником чи опікуном особи. Вона повинна підтвердити свої повноваження. Вже при поданні заяви ми визначаємо, яким засобом зв'язку буде здійснюватися відеоідентифікація. Можна, наприклад, обрати Viber, Skype, Telegram, інші месенджери. Після подання заяви з вами повинен зв'язатися уповноважений працівник органу Пенсійного фонду. Відеоідентифікація повинна відбутися протягом 30 календарних днів з моменту подання заяви, але не швидше, ніж за 10 робочих днів.



Як проходить відеоідентифікація? Яку інформацію треба надавати?

Ольга Луців: Після того, як уповноважений представник зв'язався із заявником, визначається час і місце проведення відеоконференції. Щодо запитань, то вони не будуть спонтанними. Вони закріплені постановою Пенсійного фонду. Є перелік обов'язкових і додаткових запитань, тож до них можна підготуватися. Очевидно, зв'язок має бути дуже хороший, оскільки людину повинно бути добре видно, вона повинна пред'явити свої документи. По паспорту необхідно буде з'ясувати, чи це справді та людина. Більше того, уповноважений представник зобов'язаний встановити, чи це, наприклад, не підроблений паспорт, чи там містяться всі захисні голографічні зображення, чи вклеєні всі фотографії. Тобто, якість відеозв'язку повинна бути досить високою. Конференція має тривати до 20 хвилин. Якщо, наприклад, є технічні збої, то все фіксується в протоколі. Уповноважений представник повинен зупинити таку конференцію і призначити нову. Причому, вона буде починатися спочатку. Після завершення конференції уповноважений працівник формує файли з записом, протокольне рішення і направляє його до спеціального підрозділу, який вже, власне, здійснює ідентифікацію за пенсійною справою. Протягом 10 днів з моменту проходження такої відеоконференції будуть надані рішення, чи пройшла особа відеоідентифікацію, чи ні. Негативне рішення можна оскаржити.

Які ви бачите головні проблеми при проходженні відеоідентифікації?

Тайя Аврам: Не всі пенсіонери зможуть пройти ідентифікацію вчасно і пенсія їм буде припинена. Наразі ми виділяємо декілька причин, чому так відбувається. Перша — недостатня поінформованість. Коли було введено карантин в Україні, ідентифікація не проводилась. Пенсіонери могли не знати, що вона необхідна і що вона буде проводитись після скасування карантину (карантин, повʼязаний із епідемією Covid-19 закінчився 31 липня 2023 року — ред.). Також причина в тому, що значна кількість пенсіонерів знаходиться на тимчасово окупованій території. Там доступ до українських медіа обмежений або взагалі відсутній. Люди в окупації дізнаються інформацію під час спілкування зі своїми родичами та друзями, які знаходяться на території, підконтрольній Україні. Тож, ми зараз намагаємось посилити інформаційну кампанію, щоб пенсіонери могли все ж таки вчасно пройти ідентифікацію, отримувати пенсію. Ще одна причина — безпекові ризики для себе та своїх близьких. Ми вже знаємо про випадки, коли пенсіонери утримуються від подачі заяви на ідентифікацію. Вони побоюються, що місцева окупаційна влада дізнається, що вони отримують українські виплати і це призведе до негативних наслідків.

Чи впливає на цей процес відсутність звʼязку українських мобільних операторів на окупованих територіях?

Тайя Аврам: Так. Заявка заповнюється на порталі Пенсійного фонду. В ній необхідно зазначити номер телефону, електронну пошту, а також обрати месенджер, за допомогою якого пенсіонер готовий проходити ідентифікацію. Люди, які заповнюють цю заявку, сумніваються, чи можуть вказати не український номер телефону, не свою електронну пошту або, наприклад, пошту своїх дітей, щоб за їх допомогою домовитись про дату та час проведення ідентифікації. І чи можна зазначати один номер телефону для кількох людей. Така ситуація актуальна для пенсіонерів, які знаходяться на окупованій території, і в них залишився лише один номер українського оператора, наприклад, для п'ятьох осіб. З практики ми бачимо, що варто і в таких ситуаціях реєструватися, зазначати номер на декілька осіб чи номер своїх близьких. Працівники Пенсійного фонду проявляють розуміння до ситуацій, в яких знаходяться люди в окупації. Якщо пенсіонер пропустить дзвінок, бо в окупації не завжди є доступ до телефонного зв'язку, варто очікувати на електронний лист, який прийде на вказану електронну пошту і в ньому буде зазначені дата та час.

А як щодо блокування певних сайтів та месенджерів на захоплених територіях?

Тайя Аврам: У такому випадку ми радимо, щоб близькі або друзі пенсіонерів, яким вони довіряють, зареєстрували їх з території, підконтрольної уряду України. Наприклад, якщо зареєструє їхній син, він підтвердить дату, час проходження ідентифікації, може навіть допомогти скористатися для підключення месенджером, який вони виберуть. Ми вже маємо успішні випадки, коли пенсіонери з допомогою друзів і родичів пройшли ідентифікацію і отримали підтвердження.

Чи не простіше переміщеним особам, які перебувають за кордоном, сходити в консульські установи?

Тайя Аврам: Відеоідентифікація є більш доступним способом. Бо йде велике навантаження на консульства. Треба записатися в чергу, щоб вас прийняли. Це перше. Друге. Не всі пенсіонери знаходяться саме у тих містах, де знаходиться консульство. Тобто, це витрати на поїздку до консульства, на оплату консульського збору. Потім ще необхідно завантажити скан копію документа на порталі електронних послуг.

Якщо не всі пенсіонери встигнуть пройти ідентифікацію, чи можуть бути строки подовжені?

Тайя Аврам: Наразі подовження термінів не передбачається, тож відкладати подання заявки на проходження ідентифікації не варто. Ідентифікація здійснюється протягом 30 днів від дати подачі заяви, але не пізніше 31 березня. Тож, якщо особа подасть заяву, наприклад, 20 березня, то вона вже може не встигнути пройти ідентифікацію і пенсію буде припинено. І тоді вже мова йде про інші процедури для поновлення виплат.

Які це процедури?

Тайя Аврам: Це складніше. Якщо не пройшли ідентифікацію, то треба проходити процедуру поновлення пенсійних виплат. Для цього треба спочатку подати заяву на поновлення виплат. Заяву можна подавати в електронному вигляді через електронний портал Пенсійного фонду. Спочатку необхідно авторизуватися на порталі. Це може відбутися будь-яким зручним способом. Наприклад, за логіном та паролем, з електронним ключем або «Дія.Підписом». В заяві необхідно буде зазначити реквізити банківського рахунку для зарахування пенсії. Але тут є нюанс. Якщо особа не пройшла ідентифікацію, треба поновлювати пенсію. Тому можливо, ВПО доведеться проходити процедуру встановлення особи, щоб Пенсійний фонд переконався, що вона жива, що це дійсно ця особа. Це встановлення особи буде здійснюватися також двома способами. Це та сама відеоідентифікація або ж авторизація на порталі з використанням «Дія.Підпису».