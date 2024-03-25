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У Києві спрацювала ППО: зафіксовано падіння уламків ракет РФ у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок

25 березня 2024, 11:01

У Києві спрацювала ППО: зафіксовано падіння уламків ракет РФ у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок

Результат ракетної атаки РФ на Київ. Фото: Telegram Результат ракетної атаки РФ на Київ. Фото: Telegram

У Києві спрацювала система ППО, попередньо Росія атакувала столицю України балістичними ракетами, повідомляється про падіння уламків у Печерському районі. Про це написав начальник КМВА Сергій Попко.

«За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби прямують до місця події. Дані уточнюються», - йдеться у повідомленні.

Оновлення: (12:00) Печерський район: Пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Руйнація на площі приблизно 100 м кв.

Солом’янський р-н: Пошкоджений багатоповерховий будинок. Інформація про потерпілих з’ясовується.

Дніпровський р-н: Падіння уламків ракети. Інформація про місце падіння уточнюється.

Голосіївський р-н: Падіння уламків в лісосмузі.

Дарницький р-н: Падіння уламків на приватну забудову. Попередньо загоряння нежитлового приміщення.

На цю мить відомо про чотирьох постраждалих, з них одна дитина. Інформація щодо загиблих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Спікер ДСНС міста Києва Павло Петров в ефірі телемарафону звернув увагу, що відбулося влучання у триповерхову будівлю спортзали, де правоохоронці раніше почали фіксувати воєнний злочин РФ.

В МВС додали, що унаслідок атаки РФ зафіксовано падіння уламків у Печерському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці.

Поліція працює на місці падіння уламків ракети РФ. Фото: МВС

Поліція працює на місці падіння уламків ракети РФ. Фото: МВС

Поліція працює на місці падіння уламків ракети РФ. Фото: МВС

«Для ліквідації наслідків ракетного удару по столиці перекрито вулицю Бойчука. Просимо враховувати це під час руху містом», - зазначили в КМВА.

Четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували. Про це повідомив мер столиці.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що екстрені служби прямують до Печерського, Солом'янського та Дніпровського районів столиці.

Окупанти, можливо, запустили гіперзвукові ракети «Циркон» або модернізовані ракети «Онікс-М» з території тимчасово окупованого Криму.

Раніше, в ніч на 25 березня, російська армія вчергове атакувала Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили майже всі російські цілі.

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