Скляні очі прифронтового міста. Як на Донеччині відновлюють вікна після обстрілів

Зовсім скоро вікна встановлять в оселях. Фото: Новини Донбасу

Понад 40% житлового фонду Покровська пошкоджено через ракетні обстріли від початку повномасштабного вторгнення. Це висновок комісії з обстеження Покровської міської військової адміністрації. Щоб допомогти мешканцям відновити житло, влада працює за кількома напрямками. Один з них — співпраця з міжнародними благодійними організаціями. Наприклад, американські партнери з Global Empowermant Mission (GEM) у рамках віконної програми здійснили заміну віконних конструкцій у 138 багатоквартирних будинках.



Попри близькість лінії фронту та масову евакуацію населення партнерство продовжується. Нещодавно чергова партія металопластикових вікон прибула для мешканців Динасового селища. Фахівці GEM здійснюють не лише доставлення, а й встановлюють вікна у квартирах. Журналісти «Новин Донбасу» дізнались, як це відбувається. Деталі читайте у нашому репортажі.



Примітка. Цей матеріал ми почали створювати на початку серпня, ще до оголошення евакуації з Покровська.

Нові вікна після ракетного обстрілу

Північну частину Покровська називають Динасовим селищем. Тут розташований великий завод по виробництву вогнетривкої цегли. Від початку його існування навколо почали будувати житло. Від назви заводу пішла назва селища. Зараз тут багато будинків приватного сектору та цілий мікрорайон багатоповерхівок.



Зелена та затишна місцевість, де у дворах повно дітлахів, на жаль потерпає від ракетних обстрілів саме через близькість до стратегічного об'єкта. Тому більшість домів стоять із закритими фанерою вікнами. Є квартири, у яких немає жодного вцілілого вікна. Проте завдяки міжнародним благодійникам люди мають змогу відновити своє житло.

Фура з вікнами швидко переїжджає від будинку до будинку. Фото: Новини Донбасу

До одного з дворів повертає велика фура. На склі автівки логотип GEM. Місцеві вже чекають біля своїх під’їздів. Для людей це не аби яка подія, адже щоб встановити одне металопластикове вікно треба викласти до двадцяти тисяч гривень. А якщо вікон кілька, то це взагалі нереальна сума.



Ірина Дударева — мешканка одного з багатоквартирних будинків. Жінка розповідає, що після чергового ракетного обстрілу, що стався на початку січня цього року, у її квартирі постраждали всі вікна.



«Від вибухової хвилі у нас вилетіло чотири вікна та балконний блок. Тимчасово ми закрили їх плитами USB, тому що встановлювати нові вікна дуже дорого. Я багатодітна мати і зайвих сто тисяч гривень в родині немає. Якось пережили зиму, а нещодавно дізнались про цю програму від старшої будинку. Подзвонили до контакт-центру та ось маємо нові вікна», — каже пані Ірина.

Ірина Дударева — мешканка одного з багатоквартирних будинків. Фото: Новини Донбасу

Жінка наголошує, що підрядники, з якими співпрацює благодійна організація GEM, виконали свою роботу з встановлення вікон дуже якісно. В неї немає жодних нарікань. Навіть укоси не залишили без уваги.



У Покровську активно працює Комітет самоорганізації населення. Є інспектори, які закріплені за районами міста. У кожному багатоквартирному будинку є людина, яка комунікує з владою від імені мешканців. Старша одного з будинку, Ніна Шевченко, розповідає про алгоритм звернень.



«Коли відбувається обстріл, до мене звертаються жильці будинку та кажуть, які в них проблеми. Щоб зафіксувати руйнування, треба кожному особисто дзвонити до Контакт-центру. Оператори фіксують заявки, потім вони обробляються та звернення додаються до віконної програми. У нашому будинку ще взимку постраждали вісім квартир. Сьогодні людям встановлять нові вікна», — пояснює пані Ніна.

Старша одного з будинку, Ніна Шевченко, розповідає про алгоритм звернень. Фото: Новини Донбасу

Тим часом фура переїжджає від двора до двора. Вантажники за допомогою мешканців швидко розвантажують партію віконних блоків та їдуть далі. Сьогодні завдяки GEM сім багатоквартирних будинків Динасового селища отримали 130 нових вікон.

Як виникла співпраця

Заміна вікон відбувається у рамках віконної програми, яка створена американською організацією Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Fondation (HGBF).

Команда GEM розвантажує фуру. Фото Новини Донбасу

На цей час у Покровську завдяки GEM відновили близько 4000 віконних конструкцій у багатоповерхівках. Співпраця триває півтора року, про це розповів керівник гуманітарного штабу Покровської МВА Дмитро Єрмолович. Після кожного обстрілу до штабу надходить інформація, яку надають інспектори комітету самоорганізації населення. Вони попередньо опитують старших будинків щодо кількості пошкоджених вікон.



«Далі ми формуємо заявку та відправляємо благодійникам. Приблизно через два місяці до Покровська приїздять вже готові вікна. Їх розвозять по об'єктах та протягом тижня встановлюють. Окрім організації GEM ми почали співпрацювати з чеськими благодійниками "Людина в біді". Вони також допомагають відновлювати вікна. Ще отримуємо допомогу від громадської організації "Аваліст"», — наголошує пан Дмитро.



Мешканцям Покровська привезли нові вікна замість пошкоджених обстрілами. Фото: Новини Донбасу

В рамках віконної програми від GEM працює команда монтажників, яку благодійники створили у місті Покровськ. Це місцеві мешканці, які встановлюють віконні конструкції в оселях людей. Команда попередньо робить заміри, передає їх до заводів-виробників, де починається процес виготовлення. Коли вікна готові, їх привозять та монтують.



Пан Дмитро розповідає, що на початку війни місцева влада шукала благодійників самостійно. Зараз ситуація покращилась. Є кластер, що об’єднує майже всі офіційні гуманітарні організації, які розподіляють сферу допомоги по територіях. Наприклад, у Покровському районі працюють одні благодійники, а у Краматорському вже зовсім інші. Періодично вони можуть змінюватись.



«Зараз представники благодійних організацій звертаються до нас напряму. І ми дуже раді налагоджувати різні контакти. Але спочатку вивчаємо алгоритми допомоги, визначаємо, що потрібно від місцевої влади. Далі проєкт виконується, а потім ми звітуємо. У кожного благодійника свої умови», — констатує Дмитро Єрмолович.

Скоро вікна встановлять в оселях. Фото: Новини Донбасу

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