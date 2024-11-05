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Українська армія зупинила масований штурм росіян на Сіверському напрямку: ЗСУ знищили понад 20 танків та ББМ

05 листопада 2024, 21:53

Українська армія зупинила масований штурм росіян на Сіверському напрямку: ЗСУ знищили понад 20 танків та ББМ

Знищена колона бронетехніки росіян на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео Знищена колона бронетехніки росіян на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео

Днями на відстані до трьох кілометрів від лінії бойового зіткнення українські захисники заздалегідь виявили колони бронетехніки російських військ, які масово пішли на штурм на Сіверському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Завдяки злагодженій роботі артилерії, ПТРК, розвідки та дронів ЗСУ зупинили росіян на підступах до позицій.

Окупанти для штурму задіяли:

  • 10 танків Т-62, Т-72 і Т-90 - всі знищені;
  • 23 бойові броньовані машини – знищені 12 БМП та дві МТЛБ;
  • зенітну установку ЗУ-23-2 – знищена;
  • близько 120 осіб живої сили – 60 загарбників загинули, 30 – отримали поранення, решта – розбіглася по посадках.

Нагадаємо, що українські війська знищили піхоту РФ у бою за позиції на Лимано-Куп'янському напрямку.

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