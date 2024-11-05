Українська армія зупинила масований штурм росіян на Сіверському напрямку: ЗСУ знищили понад 20 танків та ББМ

Днями на відстані до трьох кілометрів від лінії бойового зіткнення українські захисники заздалегідь виявили колони бронетехніки російських військ, які масово пішли на штурм на Сіверському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».
Завдяки злагодженій роботі артилерії, ПТРК, розвідки та дронів ЗСУ зупинили росіян на підступах до позицій.
Окупанти для штурму задіяли:
Нагадаємо, що українські війська знищили піхоту РФ у бою за позиції на Лимано-Куп'янському напрямку.