«Ситуація для Слов'янська із захопленням Часового Яру не зміниться». Інтерв'ю з мером Вадимом Ляхом

Начальник міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях. Фото: Дмитро Глушко / «Новини Донбасу»

Рівно 10 років тому навесні 2014 року до міста Слов'янська Донецької області увійшли бойовики Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Близько трьох місяців населений пункт знаходився під їхнім контролем. З початку повномасштабної війни місто регулярно зазнає обстрілів. А у 2022 році коли росіяни окупували Лиман та Святогірськ, ситуація була загрозливою. Зараз наступ російських військ у Харківській області та на кількох ділянках у Донецькій області знову підвищує тривогу та напруженість. Про те, чим і як живе Слов'янськ сьогодні, чи боятися у місті російської окупації і що сьогодні думають про 10-річчя з моменту так званої «російської весни» «Новини Донбасу», поговорили з начальником міської військової адміністрації Вадимом Ляхом.







— У разі окупації Часового Яру Росією, як це, на вашу думку, позначиться на Слов'янську та інших сусідніх містах?



— Завжди наближення лінії фронту, безумовно, дає про себе знати, кількість обстрілів збільшується. Але стратегічно можна сказати, що найгірші часи для Слов'янська були у 2022 році, коли було захоплено Лиман, Святогірськ, і ворог стояв на відстані 7-10 кілометрів. Тому для мене особисто є розуміння того, що не зміниться ситуація конкретно для Слов'янська із захопленням Часового Яру. Що буде далі — подивимося.

— Чи бере участь міська адміністрація Слов'янська у будівництві укріплень?



— Безумовно, визначено рубежі з 2022 року. Можна сказати, що найважливішими для Слов'янська є рубежі, які знаходяться якраз на відстані до тридцяти кілометрів. Це перша лінія оборони. Ми займалися, і минулого року будували, зараз будуємо інші рубежі та кругову оборону. Це такий нескінченний процес. Він продовжується з початку війни.

Слов'янськ. Фото: Вадим Лях / Facebook

— Росія майже знищила українську енергетику. Чи готове місто до відключень світла влітку-восени?



— Три великі підстанції, які є у місті, минулого року ми їх захистили габіонами (сітчаста конструкція, заповнена сипучими матеріалами — Ред.). Так, ніяких саркофагів там немає, але захист габіонами є. Чи буде цього достатньо? Подивимося. Поки що по підстанціях Слов'янська ворог по не гатив, все ж таки більше цілі для нього — це ТЕЦ. Тому будемо дивитись як буде далі. Якщо говорити про генератори, про забезпечення критичної інфраструктури потужними генераторами, завдяки обласній адміністрації та донорам, певний запас цих пристроїв є. Якщо буде якась критична ситуація з опаленням, у тому числі і на наших опалювальних станціях, і різних котельнях, то генератори є.



— Цього року — 10 років від початку війни, коли 2014 року Стрєлков-Гіркін захоплював Слов'янськ. Які ви бачите відмінності між 2014 роком та початком повномасштабного вторгнення у 2022 році?



— По-перше, що відрізняє ці дві події — це те, що кількість жертв серед цивільного населення 2022 року, безумовно, збільшилася. Ми бачимо, які руйнування, які засоби ворог застосовує для знищення цивільних, цивільної інфраструктури. Тобто це потужні ракети, чого не було 2014 року. А якщо брати ідеологічний підхід, то ніхто не сприймає «руську весну». Ціну «освобождєнія» всі побачили у містах, які вже ворог захопив, на жаль, це і Маріуполь, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та інші, і за тими, що вдалося деокупувати. Ми бачимо, що зараз із Лиманом є значні руйнування, тому всі зрозуміли. Так, є люди, які ще прихильники, але їх значно менші — я маю на увазі прихильників «руської весни», Росії. СБУ розкриває таких людей щомісяця. Але я бачу, що більшість людей зрозуміли, що насправді несе цей «руській мир».

— Якщо говорити про Слов'янськ та Донеччину загалом, яка різниця між ситуацією навесні 2022 року і зараз, через два роки повномасштабної війни?



— Слухайте, яка різниця? Жодної різниці, якщо можна так сказати, тому що я називаю це так: один затяжний робочий тиждень, який розпочався 2022 року, і ось він триває зараз. Іноді буває, що день тижня понеділок спокійніший, ніж умовно «вихідні». Тому всі працюють, усі керівники міст працюють, роблять те, що мають робити. Зараз весна, але вже починаємо готуватись до опалювального сезону, бо розуміємо, що це потрібно робити вже зараз. І тому таких якихось несподіванок, які ми вже пройшли, я маю на увазі, що місто було майже три місяці без води, впоралися. Так, був під загрозою опалювальний сезон, коли, наприклад, було зруйновано газову трубу в Харківській області, після звільнення Харківської області вдалося відновити газопостачання на Донецьку область. Все-таки опалювальний сезон розпочався. Тому виклики, що виникають, ми вирішуємо.



— На вашу думку, чи Росія зможе захопити всю територію Донецької області? Ви думали вже про те, що робитимете, якщо відбудеться окупація Слов'янська?



— Що я можу думати, коли ворог окупує місто? Я не передбачаю цього, тому що 2022 року ворог був уздовж річки Сіверський Донець — це сім кілометрів до Райгородка і там двадцять із чимось кілометрів у напрямку Харкова суходолом. Тож це був дуже важкий час. Я не уявляю, що це повториться, бо я впевнений і в силах наших військових, і в тому, що ворог уже не такий, як був. Я завжди з оптимізмом дивлюся в майбутнє, і те, що я робив у 2022 році, те саме робитиму зараз — працювати. Якщо це буде потрібно, ми будемо масово евакуювати людей. Ми займатимемося цим питанням, бо не можна сказати, що такий захід не знадобиться. Ми бачимо, що це рятує життя. Незважаючи на те, що ми будуємо фортифікаційні споруди або найпростіші укриття та бомбосховища, видно, що потужні заряди все одно руйнують ці споруди. Так, можна захиститися від уламків та інших впливів, але для мене особисто є розуміння того, що евакуація рятує життя і ми маємо бути на чеку. І коли настане час, щоб виїхати з міста та зберегти життя собі та своїм близьким, це потрібно враховувати як владі, так і мешканцям міста.

Один із російських обстрілів Слов'янська, жовтень 2023 року. Фото: Вадим Лях / Facebook

— Депутати Слов'янської міської ради — чи всі вони перебувають у Слов'янську, чи хтось із них залишив Україну під час повномасштабної війни?



— Ви знаєте, я не стежу. Коли іноді когось зустрічаю на вулиці, вітаємо одне одного. Але сказати, що я відстежую, де хто знаходиться, чи це входить до моїх обов'язків? Ні. Тому що після запровадження ще до війни військово-цивільної, потім військової адміністрації, депутатського корпусу ми не маємо. Вони для роботи військової адміністрації зараз згідно із законом не потрібні, скажімо так, для ухвалення рішень. Тому й спілкуватись — про те, де вони знаходяться, нам такої потреби немає.

— Багато хто не бачить сенсу в ремонті мостів, доріг, озелененні. Говорять, що ці гроші треба перенаправити на оборону. Що б ви могли на це відповісти?



— Я розумію, про що йдеться. Але треба розуміти, що місто та військова адміністрація допомагають військовим не менше, ніж займаються будівництвом та відновленням доріг. Це теж важливо робити, бо це евакуаційні шляхи, вони потрібні. Про озеленення я не веду мови, бо бюджетні кошти ми не виділяємо на якісь там саджанці та інше для озеленення. Те, що працюють комунальники, треба розуміти, що і благоустрій, і водоканал, і тролейбусний цех — це критична інфраструктура, їм надано такий статус. Вони потрібні в місті, щоб працювати на благо міста, не тільки коли немає прольотів і все добре. Я маю на увазі прибирати вулиці. Але ми пам'ятаємо, що коли були місяці обстрілів, то перше завдання для цих комунальників було насамперед підтримувати інфраструктуру та ліквідувати наслідки прильотів. Якби я думав, що треба все згорнути і перенаправити на військових, напевно, я так і зробив би. Але треба також надавати допомогу військовим, що ми робимо, і не забувати про місто.



— Відновлення будинків, по яких були влучання. Чому приймаються рішення про відновлення, а не про повне знесення будівель та розподіл компенсацій?



— Потрібно розуміти, перш ніж замовити проектно-кошторисну документацію, тобто кошторис, скільки це відновлення коштуватиме, кожна така будівля проходить експертизу. Ця експертиза визначає, чи вона підлягає відновленню чи ні. Наприклад, експертиза дитячого садка по вулиці Торській, куди були влучання, показала, що він непридатний для відновлення, і ми його не відновлюємо. Коли буде час, його повністю знесемо. Але на це також потрібні гроші. Нині ми їх не витрачаємо. Там, де експертиза приймає рішення щодо можливості відновлення, включається процес замовлення кошторисної документації. А потім уже розпочинається процес відновлення, коли всі розрахунки готові. Тому з цих будівель, по яких у нас були влучання, поки що, на щастя, тільки одна будівля не підлягає відновленню — це дитячий садок на вулиці Торській.

Зруйнований внаслідок обстрілу військами РФ дитячий садок «Теремок» на вулиці Торській у Слов'янську. Фото: соцмережі

— Багато хто каже: «Не на часі». Чи найкращий час зараз для проведення таких робіт, на вашу думку?



— Ще раз кажу: я не робив би, якби я думав інакше. Такі питання не дуже коректні. Я розумію, може, хтось скаже, що рішення коректне чи скаже, що не коректне, але якщо воно прийняте — це моя відповідальність. Для цього існує військова адміністрація. Якщо держава виділяє гроші на «єВідновлення», наприклад, не на капітальні ремонти, то я не бачу, чому не надавати людям можливість відновлювати. Якщо влада має такі можливості: відновити будівлю. А «на часі», «не на часі» — якщо так говорити, то ми не знаємо, скільки триватиме війна. Ні ви, ні я. Навіть якщо лінія фронту буде десь далі, чи прилітатимуть ракети. Вони летять і сто, і двісті, і триста, і тисячу кілометрів. І тоді буде питання, в якому ми житимемо вимірі? Тобто яка буде інтенсивність війни та інше. Тому рішення ухвалене, ми їх відновлюємо. Можливість така є. З шести будинків зараз обрали три. Я думаю, що цього року ми закінчимо це відновлення.



— Люди часто запитують через соцмережі: «Чи не простіше виділити гроші особисто, сертифікати, наприклад, чим заново відбудовувати багатоповерхівки?».



— Так, це працює. Людина сама обирає, як їй бути. Ті, хто хотів узяти сертифікат, якщо, наприклад, там немає під'їзду, вони взяли. Ті, хто каже: «Ні, мені краще, щоби відновили, і я хочу жити тут». Тому сертифікати, які люди отримали, наприклад, у під'їздах п'ять сертифікатів, вони отримали. Ці п'ять квартир будуть комунальною власністю. Ми вирішимо, кому їх надамо — лікарям, ВПО чи військовим.

Відновлення житлового будинку у Слов'янську, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. Фото: Дмитро Глушко / «Новини Донбасу»

— Бюджет міста. За рахунок чого він зараз наповнюється?

— Безперечно, є доходи, є витрати. Зменшуються й наші витрати, якщо порівнювати з часов до війни, то вони значно зменшились. Тобто: кількість працівників та військової адміністрації вдвічі зменшена. І на комунальних підприємствах. Надходження ті самі, що й до війни. ПДФО: це податки на заробітну плату, податок на землю, у тому числі. До речі, ми цього місяця зібрали, якщо брати минулого року такий самий місяць, трохи більше, тобто навіть якесь збільшення. Тобто люди повертаються, відновлюють роботу, сплачують податки, зокрема на землю. І є дотація від держави. Вона не велика. Але все-таки якщо все це об'єднати, оптимізувати витрати, які місто робить, то гадаю, що до кінця року все заплановане зробимо та профінансуємо наші комунальні підприємства, заробітну плату нашим працівникам, як медичних закладів, так і комунальникам, які працюють на вулиці.



— У Харкові нещодавно міськрада ухвалила рішення звільнити від сплати податків бізнес. Чи потрібно в Донецькій області зробити те саме?



— Якщо говорити про відновлення роботи підприємств, які тут працювали, то що ми зробили цього року? Ми не беремо орендну плату за приміщення, що знаходяться у комунальній власності. Людина, чи це, наприклад, бізнес, чи якась громадська організація, яка працює там, надає якісь послуги у місті, вона безкоштовно може використати комунальну власність. Якщо брати податок на землю, то я поки що не бачу можливості його зменшити. Тому що ви самі питали, звідки гроші у бюджеті. Якщо зменшення немає, а навпаки, поки що є збільшення сплати за землю. І це майже 40 мільйонів. А для міста 40 мільйонів — це великі гроші, ми отримуємо їх упродовж року. Я поки що не можу собі дозволити зменшити. Зрозуміло, що великі обласні міста, у них бюджети дуже великі були й до війни, і зараз, бо багато працівників працює як у комунальній сфері, так і у бізнесі. Тому вони можуть собі дозволити більше таких речей впроваджувати. А ми все-таки невелике місто і кожну копійку рахуємо.





— Як бачите майбутнє міста та його відновлення після війни? Чи будуватимуть у місті нові райони для людей з інших міст? Наприклад, на час відновлення Бахмута чи Часового Яру?



— Я розумію, що у місті мешкало до війни сто тисяч мешканців. Я розумію, що приблизно 30% не повернеться до міста одразу, навіть якщо мир настане і не буде прильотів. Тобто зараз 50-55 тисяч і ще 20 повернеться протягом якогось часу. Ми розуміємо, що поки не буде відновлення економіки: люди, які десь уже працюють і отримують якийсь дохід, їм нема сенсу повертатися просто до міста, де не буде роботи. Це буде питання номер один — відновлення економіки міста. Вони залишаться в тих містах, де зараз знаходяться, включаючи іноземні країни та інші області. І, безумовно, ВПО — люди, які постраждали і які чекатимуть на відновлення своїх будинків в інших містах, можливо, захочуть жити десь ближче. Можливо, вони намагатимуться переїхати до Слов'янська, Краматорська та інших міст, де є інфраструктура: газ, вода, електрика, та чекатимуть відновлення своїх будинків. І, безумовно, для таких людей є проекти, як були у 2014 році, для ВПО, які безпосередньо будуть у місті. Тобто ми готуємось до такого процесу. Зрозуміло, що там потрібні гроші, бо це не тільки коробка, це потрібно розуміти, що це меблі та інше. Тобто такі люди нічого не мають, можливо, лише паспорт. Можливість будувати — це ще таке далеке майбутнє. І дуже хотілося б, щоб воно настало раніше. Але все ж таки для цього потрібно, щоб війна закінчилася. І вже справді, як ми це робили вже після 2014 року, розвивати місто та країну.



Закінчиться війна, буде інший підхід до всіх цих речей. Насамперед треба розуміти, що після війни основним питанням буде економіка. Так, я дуже радий, що повернуться пенсіонери. Але ми розуміємо, що будувати, працювати і все інше будуть у нас не пенсіонери, а все-таки люди віку 20+. І приїхати просто сюди, отримувати гуманітарку — ніхто не приїде. Тому великі виклики будуть у міста: як відновити роботу, надати робочі місця, щоб люди приїхали сюди, і вони мали сенс перебувати. Я маю на увазі людей віком від 20 до 50 років.