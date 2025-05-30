Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Для мене Легіон — це "Ніколи не здаватися!"», — норвежець Міжнародного легіону оборони України

30 травня 2025, 10:00

«Для мене Легіон — це "Ніколи не здаватися!"», — норвежець Міжнародного легіону оборони України

«Для мене Легіон — це

Військовослужбовець 3 Інтернаціонального легіону оборони України Silver Dog усім своїм виглядом випромінює незворушну силу та міць. З першого погляду чоловік справляє враження справжньої «машини смерті» з гостросюжетних фільмів і викликає єдину думку: «Як добре, що він на нашому боці!». І хоча бойовий досвід легіонера свідчить, що це враження зовсім не оманливе, Silver Dog дуже глибока та різнобічна особистість.

«Я з Норвегії. Мав десь 20 різних робіт, — розповідає воїн. За крайньою цивільною професією був ковалем, працював там, де кують метал. Також я був кухарем, художником, працював сервісним інженером у телефонній компанії, трохи електриком, займався різними речами».

Чоловік в Україні уже майже півтора року. Понад половину цього часу в Інтернаціональному легіоні. Він вміє і любить «мінусувати» російських окупантів, тож не раз рятував життя побратимам. Аби бути більш ефективним — постійно тренується, вдосконалює свою смертоносну майстерність, навчається в інших та розробляє власні винаходи. У перервах між бойовими місіями відвідує різні школи дронів.

«Звичайно, війна — це суворе випробування. Навіть найкращі легіонери під час виконання бойових завдань стикаються з непростими моментами: Найважче — це невизначеність. Ти не знаєш, що буде коли, як довго. Іноді це втома, іноді їжа. Іноді те, як довго продовжуватиметься артилерійський обстріл, іноді — як довго доведеться залишатися, як довго доведеться чекати, щоб побачити своїх близьких. Тому, мабуть, найважчий — це час».

Але поряд із випробуваннями Silver Dog бачить у своїй небезпечній справі позитивні та цікаві моменти:

«Якщо говорити про бойові дії, — то почути свою першу ракету “Град” — це досить цікаво. Воно не схоже на те, що ти чув у цивільному житті. Найцікавіше на службі – люди, з якими ти працюєш. Ти бачиш багато різних людей, різних характерів. Звичайно, з деякими не ладнаєш, але з деякими — ладнаєш добре, і ця дружба дуже цінна».

Завдяки хоробрості, майстерності та професіоналізму Silver Dog виконує бойові завдання, нехтуючи смертельним ризиком для власного життя. Але в ці моменти він думає зовсім не про небезпеку для себе, адже навіть за таких обставин не втратив людяності та справжнього благородства:

«Ми під час нічних розвідувальних місій за допомогою тепловізора дуже легко бачимо ворога, і коли ми помічаємо росіян, наші бомбардувальники підлітають та бомблять їх. Це майже як дивитися відео на YouTube. Це стає трохи сюрреалістичним, бо ти знаєш, що це люди гинуть. Але ти просто дивишся, як падає білий силует і бачиш навколо нього щось схоже на туман. Так, ми їх помічаємо і даємо нашим хлопцям можливість їх знищити. Але це змушує замислитися над цінністю життя».

Легіонер поважає звичаї норвезьких воїнів, адже вони цілком відповідають його власному характеру. Як хороший солдат, Silver Dog має особливе відношення до зброї, не забуваючи при цьому про почуття гумору.

«Я навіть пообіцяв деяким своїм дронам, що дам їм імена та назву, принаймні двом: одному — “Рейно”, а іншому — “Арнштейн”. За норвезьким звичаєм зброї дають жіночі імена. Тому що зброю треба любити і дбайливо ставитися до неї. Моя стара зброя називалася “Тон’є”, але, думаю, моя дівчина буде трохи засмучена, тому давайте поки що назвемо її “Анна”».

Silver Dog любить свою справу та любить Україну. З цією справою та з землею, яку захищає, проливаючи кров, має намір пов'язати своє майбутнє:

«Я планую продовжувати працювати з дронами. Або на військовому, або на приватному контракті. У мене також є кілька ідей щодо власних конструкцій пропелерів і дронів, над якими зараз працюю. Я зацікавлений у подальшому розвитку цього напрямку. Хочу жити в Україні. Я знайшов свою особливу людину. Уже поговорив з командиром про громадянство  і, в будь-якому випадку, залишаюся тут. Мабуть, куплю будинок. Моя мрія — мати невеликий дворик з овочами. Я люблю Україну, тому планую залишитися».

Вже зазвичай автори запитали військовослужбовця, що йому особисто Міжнародний легіон?

«Легіон для мене? О, це складне питання. Ніколи не здаватися! — ось що для мене Легіон. Ми хочемо перемогти. Ми хочемо показати їм, що ми тут, що ми боремося. Ось що для мене Легіон. Слава Україні!».

Воїн 3 Міжнародного легіону оборони України із позивним Silver Dog Художник, інженер, винахідник, романтик та справжній лицар б'ється за дівчину, яку любить, та за землю, яку полюбив. Він один із тих, хто своєю зброєю та хоробрістю зупиняє російський тиск на Україну.

Дізнатись більше про Інтернаціональний легіон оборони України можна на офіційному сайті: https://ildu.mil.gov.ua

Володимир Патола
Олександр Лось

ТЕГИ

Організації
Інтернаціональний легіон

Інші публікації

@novosti.dn.ua

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
13:03
На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень
00:00
Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів
23:35
Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу
22:43
Окупаційна армія на Сумщині захопила кілька сіл
19:30
У Маріуполі на місці кладовища окупаційна влада зробила звалище будівельного сміття
16:20
Окупаційна влада не змогла подолати дефіцит рятувальників
15:12
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:14
Головне за день: Захоплення чотирьох сіл на Сумщині. Німеччина заперечує нові рішення щодо зброї
18:03
Запорізьку АЕС Росія хоче підключити до своєї енергосистеми — NYT
16:57
«Главу» окупованої Нової Каховки Віталія Гуру звільнено за «негідну поведінку»: він заарештований
16:28
Росіяни захопили 4 населені пункти на Сумщині — ОВА
11:21
РФ впроваджує у школах на ТОТ підручники з дронів
23:01
У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Україні дозволили далекобійні удари. Трамп пригрозив санкціями Путіну
21:39
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"»
17:47
ЗСУ накрили ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» під Мелітополем
усі новини
11:48
США не відправлятимуть свою делегацію на другий раунд переговорів між Росією та Україною — ЗМІ
11:05
За добу війська РФ 50 разів обстріляли населені пункти Донецької області — ОВА
10:44
Російські війська окупували два села у Донецькій області: одне з них біля кордону з Дніпропетровщиною – DeepState
10:33
У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих російських дронів за ніч
10:08
США готові припинити розширення НАТО до кордонів РФ, а вступ України до альянсу «не обговорюється» — Келлог
09:52
Українські війська знищили російський склад ПММ: командувач НГУ показав відео
09:38
Військові РФ знову обстріляли Слов'янськ
09:37
Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини: загинула одна людина, ще 10 – поранені
09:18
«Шахеди» вночі масовано атакували Харків: пошкоджені десятки будинків та тролейбусів, є постраждалі
08:50
«Шахед» вночі влучив у п'ятиповерхівку на Донеччині: виникла пожежа, поранені мама з сином
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
23:33
Вперлися в Юнаківку: атаки на Сумщину з кожним днем посилюються — DeepState
23:11
З початку війни в Україні загинуло щонайменше 707 дітей — ООН
22:52
За правду про Бучу росіянин отримав вирок
22:39
Ударний фейк: експерти з'ясовують, як російські дрони «Дань-М» можуть атакувати
22:28
Стамбульські переговори 2 червня пройдуть без представництва США — Білий дім
21:52
Глава МЗС Туреччини передрік Росії проблеми, якщо відмовляться від перемир'я в Україні
21:17
«Війна не питає, де ти впав»: як команда «Плацдарм» знаходить тіла загиблих навіть за роки
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
усі новини
ВІДЕО
Знищений російський склад ПММ. Фото: кадр із відео Українські війська знищили російський склад ПММ: командувач НГУ показав відео
30 травня, 09:52
Наслідки масованої атаки «шахедів» на Харків. Фото: Харківська міськрада «Шахеди» вночі масовано атакували Харків: пошкоджені десятки будинків та тролейбусів, є постраждалі
30 травня, 09:18
На Луганщині окупанти схопили громадянина України На Луганщині окупанти схопили громадянина України
30 травня, 00:12
Ексгумація на Донеччині. Фото: Дмитро Глушко, «Війна не питає, де ти впав»: як команда «Плацдарм» знаходить тіла загиблих навіть за роки
29 травня, 21:17
Дрон з ШІ пройшов випробування боєм — нова оборонна технологія Дрон з ШІ пройшов випробування боєм — нова оборонна технологія
29 травня, 19:55
На американського режисера-кінодокументаліста у Києві впав балкон. Кадр із відео У Києві впав балкон на американського режисера: він приїхав знімати війну
29 травня, 15:38

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір