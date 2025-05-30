«Для мене Легіон — це "Ніколи не здаватися!"», — норвежець Міжнародного легіону оборони України

Військовослужбовець 3 Інтернаціонального легіону оборони України Silver Dog усім своїм виглядом випромінює незворушну силу та міць. З першого погляду чоловік справляє враження справжньої «машини смерті» з гостросюжетних фільмів і викликає єдину думку: «Як добре, що він на нашому боці!». І хоча бойовий досвід легіонера свідчить, що це враження зовсім не оманливе, Silver Dog дуже глибока та різнобічна особистість.

«Я з Норвегії. Мав десь 20 різних робіт, — розповідає воїн. За крайньою цивільною професією був ковалем, працював там, де кують метал. Також я був кухарем, художником, працював сервісним інженером у телефонній компанії, трохи електриком, займався різними речами».

Чоловік в Україні уже майже півтора року. Понад половину цього часу в Інтернаціональному легіоні. Він вміє і любить «мінусувати» російських окупантів, тож не раз рятував життя побратимам. Аби бути більш ефективним — постійно тренується, вдосконалює свою смертоносну майстерність, навчається в інших та розробляє власні винаходи. У перервах між бойовими місіями відвідує різні школи дронів.

«Звичайно, війна — це суворе випробування. Навіть найкращі легіонери під час виконання бойових завдань стикаються з непростими моментами: Найважче — це невизначеність. Ти не знаєш, що буде коли, як довго. Іноді це втома, іноді їжа. Іноді те, як довго продовжуватиметься артилерійський обстріл, іноді — як довго доведеться залишатися, як довго доведеться чекати, щоб побачити своїх близьких. Тому, мабуть, найважчий — це час».

Але поряд із випробуваннями Silver Dog бачить у своїй небезпечній справі позитивні та цікаві моменти:

«Якщо говорити про бойові дії, — то почути свою першу ракету “Град” — це досить цікаво. Воно не схоже на те, що ти чув у цивільному житті. Найцікавіше на службі – люди, з якими ти працюєш. Ти бачиш багато різних людей, різних характерів. Звичайно, з деякими не ладнаєш, але з деякими — ладнаєш добре, і ця дружба дуже цінна».

Завдяки хоробрості, майстерності та професіоналізму Silver Dog виконує бойові завдання, нехтуючи смертельним ризиком для власного життя. Але в ці моменти він думає зовсім не про небезпеку для себе, адже навіть за таких обставин не втратив людяності та справжнього благородства:

«Ми під час нічних розвідувальних місій за допомогою тепловізора дуже легко бачимо ворога, і коли ми помічаємо росіян, наші бомбардувальники підлітають та бомблять їх. Це майже як дивитися відео на YouTube. Це стає трохи сюрреалістичним, бо ти знаєш, що це люди гинуть. Але ти просто дивишся, як падає білий силует і бачиш навколо нього щось схоже на туман. Так, ми їх помічаємо і даємо нашим хлопцям можливість їх знищити. Але це змушує замислитися над цінністю життя».

Легіонер поважає звичаї норвезьких воїнів, адже вони цілком відповідають його власному характеру. Як хороший солдат, Silver Dog має особливе відношення до зброї, не забуваючи при цьому про почуття гумору.

«Я навіть пообіцяв деяким своїм дронам, що дам їм імена та назву, принаймні двом: одному — “Рейно”, а іншому — “Арнштейн”. За норвезьким звичаєм зброї дають жіночі імена. Тому що зброю треба любити і дбайливо ставитися до неї. Моя стара зброя називалася “Тон’є”, але, думаю, моя дівчина буде трохи засмучена, тому давайте поки що назвемо її “Анна”».

Silver Dog любить свою справу та любить Україну. З цією справою та з землею, яку захищає, проливаючи кров, має намір пов'язати своє майбутнє:

«Я планую продовжувати працювати з дронами. Або на військовому, або на приватному контракті. У мене також є кілька ідей щодо власних конструкцій пропелерів і дронів, над якими зараз працюю. Я зацікавлений у подальшому розвитку цього напрямку. Хочу жити в Україні. Я знайшов свою особливу людину. Уже поговорив з командиром про громадянство і, в будь-якому випадку, залишаюся тут. Мабуть, куплю будинок. Моя мрія — мати невеликий дворик з овочами. Я люблю Україну, тому планую залишитися».

Вже зазвичай автори запитали військовослужбовця, що йому особисто Міжнародний легіон?

«Легіон для мене? О, це складне питання. Ніколи не здаватися! — ось що для мене Легіон. Ми хочемо перемогти. Ми хочемо показати їм, що ми тут, що ми боремося. Ось що для мене Легіон. Слава Україні!».

Воїн 3 Міжнародного легіону оборони України із позивним Silver Dog Художник, інженер, винахідник, романтик та справжній лицар б'ється за дівчину, яку любить, та за землю, яку полюбив. Він один із тих, хто своєю зброєю та хоробрістю зупиняє російський тиск на Україну.



Дізнатись більше про Інтернаціональний легіон оборони України можна на офіційному сайті: https://ildu.mil.gov.ua

Володимир Патола

Олександр Лось