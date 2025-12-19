Дрон ЗСУ знищив Т-90М на Покровському напрямку

Танк Т-90М після скиду термобаричної гранати.

На Покровському напрямку український дрон Mavic 3 скинув термобаричну гранату РГТ-27С2 у люк механіка-водія танка Т-90М, що спричинило загоряння боєкомплекту. Відео з моменту атаки опублікувала Airborne Division.



На кадрах видно, як після утворення задимлення відбувається сильний вибух і танк повністю охоплює вогнем.



За даними українських військових, минулої доби було знищено ще один танк противника, що довело загальну кількість знищених та пошкоджених танків ЗС РФ до 11 433 одиниць.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»