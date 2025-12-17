В окупованому Луганську оголосили про ліквідацію десятків будинків

В окупованому Луганську оголосили про запуск масштабної програми знесення «аварійного» житла. Про це заявляють представники угруповання «ЛНР». Йдеться про багатоквартирні будинки, які призначені Кремлем чиновники визнають непридатними для проживання.



Згідно з заявленими планами, передбачається знести як мінімум 36 об'єктів та звести на їх місці нові багатоповерхові будинки. Однак конкретні адреси майбутніх знесення не називаються. Це підтверджують і обговорення у місцевих пабликах, де жителі запитують: «Чи можна десь дізнатися, які саме будинки підуть під знесення?»

Окупаційні чиновники стверджують, що переселення торкнеться приблизно 500 луганчан. При цьому куди їх переселять — невідомо. Можливі варіанти звучать розпливчасто: квартири у новобудовах, житло на вторинному ринку чи грошова компенсація. Ні механізмів, ні термінів так звані «влада» не розкриває.



Досвід Маріуполя посилює на сполох місцевих жителів: там люди зі знесених будинків нерідко залишалися без реального житла, а місця у нових іпотечних житлових комплексах для них не було. Формально проект включено до «програми розвитку територій», яку угруповання ЛНР намагається реалізувати спільно з Росією.

Але на практиці у луганчан все більше сумнівів у тому, як саме це працюватиме. В офіційних коментарях наголошується, що нові житлові комплекси будуються, а квартири у них пропонується купувати в іпотеку. При цьому важливо відзначити: все це відбувається не на території Росії, а на українській землі, окупованій російськими військами та прокремлівськими структурами.



На думку спостерігачів, угруповання ЛНР використовує умови війни для реалізації власних схем переселення та перерозподілу житла, не надаючи реальних гарантій місцевим мешканцям. Показовим є те, що розселення, за повідомленнями так званого «Мінбуду» ЛНР, мало розпочатися вже цього року. Проте рік добігає кінця, а заявлений процес фактично так і не стартував.



Докладніше — в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»