Донецьк збираються розширювати за рахунок зруйнованої Мар'їнки

Окупаційна адміністрація у Донецьку заявила про намір розширювати міську забудову у напрямку Мар'їнки. Про це повідомляє Центр вивчення окупації.



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін на пресконференції повідомив, що у центральних районах Донецька більше не залишилося вільних ділянок під будівництво. За його словами, нові території для забудови планують виділяти ближче до Мар'їнки, включаючи сам населений пункт.



При цьому Мар'їнка до повномасштабного вторгнення була невеликим українським містом із населенням близько 9—10 тисяч осіб, і з 2014 року входила до лінії оборони України. У ході багаторічних бойових дій, особливо інтенсивних з 2022 року, місто було повністю знищене. До кінця 2023 року там практично не залишилося вцілілих будівель — Мар'їнку неодноразово описували як «примарне» і фактично стерте з землі місто.



Таким чином, плани нової забудови у цьому напрямку означають освоєння території українського міста, зруйнованого внаслідок бойових дій, та спробу використати його руїни для розширення окупованого Донецька.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»