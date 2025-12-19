Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У РФ помер командир 88-ї бригади «Еспаньйола» Станіслав «Іспанець» Орлов: він наказував вбивати українських полонених
19 грудня 2025, 22:07

У РФ помер командир 88-ї бригади Еспаньола Станіслав Орлов. Фото: росЗМІ У РФ помер командир 88-ї бригади Еспаньола Станіслав Орлов. Фото: росЗМІ

Командир 88-ї окремої диверсійно-розвідувальної бригади Росії «Еспаньйола» Станіслав Орлов помер. Про це повідомили на сторінці бригади.

Наразі центральні слідчі органи встановлюють точну причину та місце його загибелі.

Z-канали пишуть, що Орлова було вбито під час затримання. За попередньою інформацією він кілька днів лежав у комі.



Станіслав Орлов був членом фанатського угруповання ЦСКА Red Blue Warriors. Він також працював у «Союзі добровольців Донбасу», створеному колишнім помічником президента РФ Владиславом Сурковим та депутатом «Єдиної Росії» Миколою Ханіним. Формування вихвалялося вбивствами українських полонених.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

