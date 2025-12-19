ЗСУ просунулися на Покровському та Слов'янському напрямках – ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.
Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у центрі села Затишок.
Також Сили оборони України нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 грудня, показують, як російські окупанти завдають ударів по українських силах у західній частині села Федорівка. За словами аналітиків, це свідчить про просування ЗСУ у цьому районі.
За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 50 штурмів, на Слов'янському – три.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко