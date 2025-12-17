Путін «узаконив» вилучення житла українців на окупованих територіях до 2030 року

Маріуполь. Ілюстративне фото: t.me/mariupolnow

Російські адміністрації на тимчасово окупованих територіях України зможуть вилучати житло українців відповідно до нового закону, який підписав глава Кремля Володимир Путін. Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на текст документа, відповідний закон підписано Путіним 15 грудня і діятиме до 2030 року.



Відповідно до закону, майно з ознаками «безхазяйного» може визнаватись власністю окупованих регіонів чи «муніципалітетів». Критерії такого визнання визначатиме сама окупаційна влада спільно з Росреєстром та Росмайном. При цьому відсутність встановленого власника або неможливість підтвердити дані документів не вважається перешкодою для передачі нерухомості.



Конфісковане житло передбачається використовувати за декількома напрямками. Його можуть передавати громадянам Росії, які проживають на тимчасово окупованих територіях і втратили житло «внаслідок бойових дій, диверсій, терактів чи актів агресії проти РФ». Крім того, вилучені об'єкти можуть використовуватись як службове житло для держслужбовців, військових, чиновників, співробітників силових структур, вчителів та лікарів.



Ще 19 листопада 2025 року Держдума РФ підтримала у першому читанні законопроєкт, який скорочує термін визнання українських документів на нерухомість — з 2028 року до 1 липня 2026 року. Однак до другого читання, що відбулося 9 грудня, до документа було внесено принципові зміни: переділ житла на окупованих територіях дозволено до 2030 року — терміну закінчення п'ятого президентського терміну Путіна.



Закон суттєво розширює повноваження окупаційних адміністрацій щодо визнання житлових об'єктів «безхазяйними». У пояснювальній записці прямо зазначено, що мета нововведень — прискорення «інтеграції» окупованих територій і введення нерухомості «в господарський оборот». Фактично це означає, що майно українців, які не прийняли російське громадянство або не пройшли реєстрацію у встановлені терміни, може бути визнане нічийним та передано до муніципалітетів чи регіонів.



Ризики втрати житла зберігаються навіть для тих українців, які залишилися жити в окупації та отримали російські паспорти. У разі невиконання вимог Росреєстру в стислий термін вони також можуть втратити нерухомість.



9 грудня Держдума РФ ухвалила закон остаточно. Закон також передбачає можливість передачі об'єктів у федеральну власність, включаючи інфраструктуру та промислові комплекси, які раніше перебували під юрисдикцією України. Ключовим вигодонабувачем стає ППК «Фонд розвитку територій», який отримує право здавати майно в оренду, продавати його, знижувати вартість об'єктів та здійснювати угоди без торгів за закритими рішеннями спеціальної комісії.

У тимчасово захопленому Росією Маріуполі місцеві жителі раніше виступили зі скаргою — їхні будинки знесли без компенсації.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй