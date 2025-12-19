ЗСУ знищили скупчення бронетехніки окупантів біля Покровська

Сили оборони зірвали штурм РФ біля Покровська. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці провели спецоперацію зі знищення масового скупчення броньованої техніки російських окупантів біля Покровська Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ України.



За наявною інформацією, росіяни планували використовувати цю техніку у штурмових діях на Покровському напрямі.



За результатами завдання вогневої поразки ударні борти ОЗСП «Lasar's Group» Нацгвардії України знищили:



- зенітно-ракетний комплекс 9К33 «Оса» (SA-8) — 1 одиниця;



- танк — 2 одиниці;



- бойова броньована машина — 1 одиниця;



- Військовий автотранспорт з боєкомплектом — 1 одиниця.



Також було вражено:



- танк — 5 одиниць;



- бойова броньована машина — 6 одиниць;



- Військовий автотранспорт — 2 одиниці;



- легкий автотранспорт — 4 одиниці.



Раніше ми писали, що на Покровському напрямку український дрон Mavic 3 скинув термобаричну гранату РГТ-27С2 у люк механіка-водія танка Т-90М, що спричинило загоряння боєкомплекту.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»