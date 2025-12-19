«Потихеньку йдуть у світ фантазій»: у ЗСУ відповіли на слова Путіна про «захоплення» половини Лимана

Ситуація у районі Лимана. Фото: карта DeepState

Голова Кремля Володимир Путін марить, заявляючи про захоплення половини міста Лиман Донецької області. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» сказав начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.



За його словами, це пов'язано з тим, що немає жодних ознак, що на російські війська найближчим часом чекає якийсь успіх на Лиманському напрямку.



«Однак якщо врахувати, що вони кажуть, що вже «зайняли» Куп'янськ, а ви знаєте, що там відбувається насправді, що вони вже «зайняли» Вовчанськ, що також не відповідає дійсності, то мені здається – вони просто потихеньку йдуть у світ фантазій. Тому що потрібно показувати щось в якості якихось «перемог». А з «перемогами» станом на зараз – принаймні на нашому напрямку – у них точно не дуже. Там знищується дуже багато живої сили противника. Річ у тому, що вони кидають її просто у «промислових масштабах». Тому виходячи з того, що зараз є «на землі», вони не мають жодного контролю над Лиманом», – розповів Трегубов.



Речник угруповання ОС зазначив, що є спроби окупантів зайти у місто.



«Але якщо я намагаюся зайти до вас у квартиру, то це не означає, що вона належить мені. Є інфільтрація на околиці. Однак ми говоримо про дуже специфічне поле бою саме зараз, саме в останній рік. Ми говоримо про те, що є «кіл-зона». Цю «кіл-зону» окремі малі групи намагаються долати. І намагаються її долати дуже просто – пролізти непоміченими. Зараз у кожній такій групі 2-3 людини, але груп може бути багато. Чи можемо ми сказати, що в Лимані немає жодної з цих груп? Технічно не можемо, бо вони просто намагаються пролізти непоміченими. Можливо хтось проліз. Але чи можемо сказати, що вони контролюють якусь частину міста? Ні, не контролюють», – додав він.



19 грудня Путін під час прямої лінії заявив про нібито «захоплення» половини Лимана і пообіцяв «взяти» місто найближчим часом, щоб наступати на Слов'янськ.

Нагадаємо, що російська армія намагається обійти місто Сіверськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко