СБУ завдала удару по техніці РФ у Бельбеку на сотні мільйонів доларів

Служба безпеки України знищила на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму російську техніку на сотні мільйонів доларів, повідомляють у СБУ.
Цієї ночі дальнобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали точних ударів по ключових елементах російських систем ППО на військовому аеродромі.
Внаслідок прицільних ударів українських дронів були знищені:
▪️Два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — майже $60-100 млн);
▪️РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна - $60 млн);
▪️Зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна - $19 млн);
▪️Літак МіГ-31 з повним боєкомплектом (вартість оцінюється в $30–50 млн залежно від комплектації).
«СБУ продовжує системну роботу з нейтралізації систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні об’єкти окупантів. Знищення компонентів цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та бойові можливості ворога на Кримському напрямку», — повідомили у відомстві.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
