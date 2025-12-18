СБУ завдала удару по техніці РФ у Бельбеку на сотні мільйонів доларів

Літак МіГ-31.

Служба безпеки України знищила на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму російську техніку на сотні мільйонів доларів, повідомляють у СБУ.



Цієї ночі дальнобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали точних ударів по ключових елементах російських систем ППО на військовому аеродромі.



Внаслідок прицільних ударів українських дронів були знищені:



▪️Два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — майже $60-100 млн);

▪️РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна - $60 млн);

▪️Зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна - $19 млн);

▪️Літак МіГ-31 з повним боєкомплектом (вартість оцінюється в $30–50 млн залежно від комплектації).



«СБУ продовжує системну роботу з нейтралізації систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні об’єкти окупантів. Знищення компонентів цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та бойові можливості ворога на Кримському напрямку», — повідомили у відомстві.

Фото: СБУ



Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»