Фрески окупантів та музей пам'яті: два різні Маріуполя

На тлі тотальної «муралізації» окупованого Маріуполя російською владою, де фасади будівель перетворюють на носії гасел на кшталт «Отєчєство, сємья, вєра», на особливую увагу заслуговує діяльність релокованого до Києва Маріупольського державного університету.

Поки у захопленому місті стіни колишніх освітніх та культурних об'єктів використовують для нав'язування ідеології, університет зберігає та документує правду про воєнні злочини, вчинені Росією проти жителів Маріуполя.



Нове панно на будівлі окупованого кампусу, розміщене після «реставрації» руйнувань 2022 року, стало частиною масштабної пропагандистської кампанії РФ.

Під прикриттям «патріотичного виховання» студентів окупаційні адміністрації впроваджують візуальні образи з військовими, прапорами та псевдотрадиційними цінностями. В Україні ці дії розцінюють як осквернення міста, яке пережило одну з найтрагічніших сторінок війни.

Зовсім інший сенс сьогодні має Маріупольський держуніверситет у Києві. Тут нещодавно пройшов практичний воркшоп, присвячений фіксації воєнних злочинів, організований за участю Institute for War & Peace Reporting. Майбутні журналісти, юристи та правозахисники вивчали збір свідоцтв, документування злочинів, розслідування та судові процеси.

Як підкреслюють організатори, це не просто юридичні процедури, а довгий шлях до справедливості. Місце проведення воркшопу обрано не випадково. Саме Маріуполь зазнав одних із найбільших втрат у результаті російської агресії: масові вбивства мирних жителів, тортури, викрадення та незаконне утримання цивільних осіб стали наслідком систематичних порушень міжнародного права.

Цю правду зберігає музей Маріупольського державного університету. Його експозиції розповідають про злочини російських окупантів проти мирного населення. Музей історії та археології університету було відкрито у 2016 році, проте під час повномасштабного вторгнення РФ його фонд – понад 500 експонатів – було знищено.

Після релокації до Києва академічна спільнота ухвалила рішення відновити музей як простір пам'яті. Центральне місце в експозиції займає макет будівлі Маріупольського драматичного театру в масштабі 1:150.

Він відтворює вигляд архітектурної пам'ятки до 16 березня 2022 року — дня, коли російські війська завдали по ньому руйнівного удару. Макет, виконаний із гіпсу та скла, став символом знищених об'єктів культурної спадщини України та нагадуванням про десятки тисяч убитих мирних жителів, у тому числі тих, хто загинув у стінах театру.

У той час як окупаційна влада перетворює Маріуполь на вітрину пропаганди, Маріупольський державний університет у вигнанні залишається простором пам'яті — про зруйноване місто, його мешканців та злочини, які не мають терміну давності.

