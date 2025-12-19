Путін вважає напад на Європу нісенітницею, але рекордно витрачає на армію

Путін

Президент Росії Володимир Путін під час прямої трансляції заявив, що Росія не планує нападати на Європу.



«Ми що, збираємося нападати на Європу? Що це за маячня?», — наголосив глава Кремля.



Водночас Росія затвердила федеральний бюджет на 2026 рік. Документ пройшов обидві палати парламенту та був підписаний Путіним, повідомляє The Moscow Times.



Згідно з бюджетом, доходи країни наступного року становитимуть 40,27 трлн рублів (близько 519 млрд доларів), витрати - 44,06 трлн рублів (близько 568 млрд доларів). Дефіцит бюджету очікується лише на рівні приблизно 1,6% ВВП.



Особливу увагу привертають військові витрати: майже 30% бюджету, або 12,93 трлн рублів (167 млрд доларів), будуть витрачені на армію та закупівлю озброєнь. Зазначається, що це рекордні витрати з часів СРСР.



Експерти зазначають, що рекордні витрати на армію збігаються з активізацією російських розвідувальних операцій дронами над країнами ЄС, включно з розвідкою над країнами Балтії та Польщею.



Нагадаємо, схожі заяви про «ненапад» лунали й перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»