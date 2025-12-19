Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі

2025 рік для мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей став роком боротьби за воду. З літа Донецьк, Макіївка, Маріуполь, Єнакієве, Антрацит та інші міста живуть у режимі жорстких графіків водопостачання або взагалі без нього. Вода в будинках з'являється раз на кілька днів, а в низці населених пунктів — відсутня тижнями. Навіть такі графіки вважаються «не найгіршим варіантом». Питання про те, чи можливі зміни у 2026 році та чи існують реальні рішення водної кризи, залишається відкритим.

Путін завів «стару платівку»

Глава кремля Володимир Путін знову пов'язав вирішення проблеми водопостачання на окупованих територіях України з подальшим просуванням російських військ. За його словами, ключова інфраструктура знаходиться за Слов'янськом, який залишається під контролем України, і без захоплення цієї території питання нібито не може бути вирішене остаточно.

За його твердженням, «кардинально» проблему можна вирішити «в старій системі відліку», якщо ця територія опиниться «під контролем збройних сил РФ».

При цьому Путін визнав, що навіть за умов окупації Росія не здатна оперативно відновити водопостачання. Він зазначив, що розглядаються альтернативні варіанти — будівництво водоводів, пошук джерел води на підконтрольних територіях. Наразі, за його словами, обговорюється будівництво ще одного водоводу.

Окремо Путін зазначив масштабні втрати води, що дісталися «з минулого». За його даними, донедавна водовтрати становили 68%, зараз вони нібито знижені, проте, як і раніше, залишаються на рівні близько 50%. Це, як зазначив глава Кремля, є однією із ключових проблем системи.

Путін, як і інші російські чиновники, в черговий раз натякнув, що проблеми з ЖКГ — не їхня вина, а «надбання» української влади. Він заявив, що всю систему необхідно наводити в норму, оскільки їй «не приділяли уваги десятиліттями» та «там усе розвалилося». При цьому, за його словами, вартість відновлення труб можна порівняти з будівництвом нового водоводу.

Вода як рідкісний успіх

Жителі Калінінського мікрорайону Макіївки можуть помитися раз на шість днів — і то лише ті, кому пощастило жити на нижніх поверхах. Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін називає це успіхом, наголошуючи, що раніше протягом чотирьох місяців води у мікрорайоні не було зовсім.

Тут встановили водонапірні вежі, які мають регулювати тиск та витрату води. Однак ключова проблема залишається невирішеною: чим наповнювати самі башти. Воду для них доставляють водовози, але, за словами Макіївки, навіть невеликі ємності наповнити не вдається. У перекличках про воду позитивних новин немає — воду привозять рідко, іноді раз на три дні.

Очікування води перетворюється на стрес. У чергах за водою люди непритомніють — і такі випадки трапляються не вперше. Вже багато місяців мешканці захопленої Донеччини змушені підлаштовувати своє життя під графіки підвезення. Люди відпрошуються з роботи, якщо на їхню адресу мають привезти воду, і відкладають усі справи, якщо вода з'являється у кранах. Головне завдання кожного дня — добути воду будь-яким способом.

Восени Денис Пушилін заявляв, що незабаром води на всій захопленій Донеччині побільшає. Однак у грудні терміни зрушили на січень.

Обіцянки без результату

Реальність виявилася протилежною до заяв. Води більше не стало — у низці населених пунктів її поменшало. Про відсутність помітних покращень пишуть і медіа, які підтримують окупаційні адміністрації. Попри на розповіді про «продумані кроки», криза не вирішується. Більше того, саме слово «продумані» звучить особливо голосно на тлі того, що за кілька років окупації довели ситуацію до катастрофи.



Показовий приклад — Маріуполь. Старокримське водосховище через варварську експлуатацію спорожніло менш як за три роки. Наприкінці липня було запроваджено жорсткі графіки подачі води. П'ять місяців окупаційна влада заявляє про розчищення річок і будівництво водоводів, проте жителі продовжують виживати за рахунок води, що привіз.



Ситуативні рішення, такі як перекидання води з одного водосховища в інше, лише відкладають проблему: слідом за цим порожніє наступне водоймище. Як «світло наприкінці тунелю» окупанти називають можливе захоплення всієї Донецької області та доступ до каналу Сіверський Донець — Донбас. Однак і це не панацея. Канал серйозно пошкоджений та потребує масштабного ремонту, часу та значних фінансових ресурсів. Ці нюанси у публічних заявах Дениса Пушиліна та його оточення практично не звучать.

Луганщина: визнання кризи та шахтні води

До кінця року факт критичної ситуації з водою вимушено було визнати й угруповання «ЛНР». За словами її головні Леоніда Пасічника, криза торкнулася Антрациту та Кришталевого (колишній Красний Промінь), де вода зникла ще влітку після обмілення Єлизаветинського водосховища.



Однак навіть водовод ситуацію не врятував. Про реконструкцію Єлизаветинського водосховища, про яку заявляли навесні, більше не згадують. Понад 100 тисяч жителів, яких раніше називали «щасливчиками», як і раніше, залишаються без води. Проблема охоплює всю Луганщину: пересихає Ісаківське водосховище в Алчевську, за рік рівень води там упав на два метри, обміліли річки Ольхівка та Лугань, а в селі Розкішне річка зникла повністю.



Ні Росія, ні окупаційна адміністрація «ЛНР» не здатні зупинити цей процес. Більше того, відсутні реальні проекти із забезпечення населення водою. В результаті було озвучено одну з найнепопулярніших ідей — використання шахтних вод.

«Якщо ми цю воду, загалом, очищатимемо, її можна подавати у водовід і нехай знову ж таки не в цілодобовому режимі, але в режимі графіка подачі води можна буде забезпечити водою міста Антрацит і Красний Луч».

Шахтні води: ілюзія рішення

Ідея використання шахтних вод не є новою — вона регулярно «дістається з архівів» у моменти, коли ситуація заходить у безвихідь. На початку лютого подібні заяви звучали і з боку угруповання ДНР.

Незважаючи на це, вже за кілька місяців тему знову відклали. Відкачування шахтних вод так і не почалося, оскільки вони не підходять навіть для технічних потреб. Шахтні води містять велику кількість кальцію, магнію, хлору та сполук металів.

«Шахтні води можуть бути насичені токсичними мікроелементами, а кожен із них має свою токсичну природу. По солевмісту в деяких шахтах солевміст шахтних вод або дорівнює вмісту солі в Азовському морі, або навіть перевищує вміст солі в Чорному морі. А солону воду в жодному разі не можна вживати в їжу, бо це призводить до системного порушення роботи внутрішніх органів організму людини», — наголошує еколог Максим Сорока.

Тим не менш, Леонід Пасічник заявляє про переговори з російською приватною компанією щодо очищення води, не називаючи вартості проекту та допускаючи зростання тарифів для населення. Експерти вважають такі плани нереалістичними.

«У нас є іонний обмін, є різноманітні технології на основі селективних мембран, фільтрації, електрофорезу. Інше питання, а навіщо робити це із шахтною водою? Це не має сенсу, тому що це не просто економічно нерентабельно. Це потребує таких великих енергетичних витрат, що у мене просто викликають сумніви ці заяви, які ми чуємо в пабликах від окупантів», — зазначає Сорока.

Навіть за підтримки Росії, за словами еколога, реалізувати такий проект неможливо.

«Зменшити мінералізацію води – це завжди дуже дорого. Це потрібно буде просто позбавити електропостачання частину населеного пункту. Максимум, що це може бути якась показова маленька установка, яка здатна переробити там до 20-30 кубометрів цієї солоної води, до ста кубометрів шахтної солоної води на день і отримати максимум 10-15 кубометрів прісної води», — вважає еколог.

Для міст необхідні тисячі кубометрів води щодня. Навіть для господарсько-побутових потреб мінералізацію шахтної води потрібно знижувати мінімум у п'ять-вісім разів.

«Ці заяви, знаєте, ніби явка з повинною від окупаційної влади, яка згідно з міжнародними нормами, міжнародного права має дбати та забезпечувати мирне населення, яке на цих окупованих територіях базовими потребами. Питна вода, доступ до неї – базова потреба».

Запорізька область: повторення сценарію

Після окупації частини Запорізької області дефіцит води торкнувся і цього регіону. У Бердянську вода подається за графіками, часто не піднімається вище за перші поверхи, а на деяких вулицях відсутня повністю.



Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов пояснює причини кризи:

«Окупанти своїми ж руками, самотужки здійснили теракт на Каховській ГЕС і фактично знищили Каховське водосховище, як його називали в народі Каховське море. А воно давало воду і за двісті кілометрів у Бердянськ, і на західну частину Запорізької області, і Херсонщину».

Після цього Бердянськ втратив джерела прісної води. Окупаційна влада почала викачувати воду з Бердянського водосховища, яке швидко обміліло. Спроби тягнути воду з Приморська та зі свердловин дали лише близько 10% потреб міста.



У листопаді було заявлено про підключення Луначарського водоводу, який забезпечить 20% добової потреби Бердянська. Однак залишається питання, де взяти решту 80%. Крім того, оновлення внутрішньоміського водоводу «Приплив» планують завершити лише у другому кварталі 2026 року.

Вода як індикатор окупації

Вода — базова потреба, без якої виживання неможливе. Однак саме її відсутність стала однією із ключових реальностей життя в окупації. З настанням Росії українські території стрімко висихають: за рік обміліли практично всі водоймища Донбасу. Криза не вирішується, а 2026 року ризикує загостритися ще сильніше, оскільки дієвих та системних рішень окупаційні адміністрації не пропонують.