В Алчевську масово поширюється стрептодермія серед школярів

Фото: ЦНС

У школах тимчасово окупованого Алчевська зафіксовано масове поширення стрептодермії. Зокрема, у школі №9, за словами місцевих жителів, понад половина учнів окремих класів уже захворіли. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву (ЦНС).



Схожі симптоми вже з’являються і в інших навчальних закладах міста — осередок інфекції продовжує розширюватися.



Попри очевидну загрозу, ні карантин, ні дистанційне навчання не вводять. За даними ЦНС, батькам фактично дають зрозуміти, що відсутність дітей у школі може вплинути на атестацію, змушуючи родини ризикувати здоров’ям дітей.



Стрептодермія — високо контагіозна хвороба. Відсутність ізоляції, санітарного контролю та медичного нагляду створює сприятливі умови для швидкого поширення інфекції.



Звернення батьків до окупаційних «медичних структур» залишаються без відповіді: перевірок, реагування та контролю немає. Це ще одне підтвердження системного провалу охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»