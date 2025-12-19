Мільйони українців, які живуть у Росії, мають проголосувати на українських виборах — Путін

Очільник Кремля Володимир Путін. Фото: ТАСС

Очільник Кремля Володимир Путін під час прямої лінії заявив, що Росія готова забезпечити безпеку проведення президентських виборів в Україні, якщо вони відбудуться. При цьому він зажадав, щоб проголосувати на цих виборах змогли громадяни України, які мешкають у Росії. До цього Путін не висував такої вимоги.

«Зараз скажу річ, яка може прозвучати несподівано. Ми готові подумати над тим, щоб забезпечити безпеку під час виборів на Україні. Хоча б утриматися від ударів углиб території в день голосування», — сказав Путін, уточнивши, що Москва не може «пройти повз» питання про те, що на території Росії проживають «за різними підрахунками від п'яти до 10 мільйонів» українців, які мають право голосу в Україні.

«І якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організуватиме, щоб були організовані вибори і надано право українцям, які зараз проживають в Росії, проголосувати на території Російської Федерації», — зазначив він.

Путін додав, що влада в Україні «врешті-решт має стати легітимною, а без проведення виборів це неможливо».

Нагадаємо, проведення президентських виборів в Україні – це одна із вимог Росії. Її кілька разів підтримував Дональд Трамп – востаннє кілька тижнів тому. Володимир Зеленський відповів, що це можливо у випадку, якщо США та Європа забезпечать безпеку виборів.