У мережі з’явилося відео удару дронів по танкеру «тіньового флоту» РФ

У мережі з'явилися кадри удару безпілотників по російському танкеру «тіньового флоту». За даними українських ЗМІ, судно було атаковане у нейтральних водах Середземного моря під час спецоперації Служби безпеки України.



Попередньо повідомляється, що метою атаки став танкер QENDIL, який Росія використала для обходу міжнародних санкцій.



Операцію було проведено на відстані понад 1400 кілометрів від території України. У СБУ вважають судно «абсолютно законною ціллю», оскільки воно залучалося у логістиці так званого «тіньового флоту» РФ.

Внаслідок удару танкер отримав критичні ушкодження і більше не може використовуватися за своїм призначенням, стверджують джерела.



Опубліковане відео, як стверджується, було передане українським ЗМІ джерелами в СБУ. Офіційних заяв з боку України наразі немає. Російська сторона повідомлення про атаку не коментувала.



Раніше «Новини Донбасу» повідомили, що в Середземному морі Силами Оборони України був атакований танкер «тіньового флоту» Росії.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»