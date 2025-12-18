Блокування зв'язку в окупації. Відомо, як українці можуть додзвонитися рідним до України

Українці на окупованих територіях знаходять спосіб додзвонитися до України. Фото: pixabay

На тимчасово окупованих теренах майже не працюють українські мобільні оператори. Однак нещодавно мешканці стали користуватися інтернет-телефонією, її можна оформити онлайн. Журналістам видання «Волноваха.City» розповіли люди з окупації, що додзвонилися на підконтрольну територію України. За їхніми словами, удалося підключити інтернет-телефонію.



«Зв'язок був дуже поганий. Фактично його не було. Нині він є, і зараз працює добре. Звичайно, не без VPN, тому що росіяни часто глушать доступ до багатьох сайтів. Але встановлюєш VPN — і вже можна зайти на сайт Інтертелеком та оформити інтернет-телефонію. У мене це зайняло приблизно день. Потрібно було поповнити рахунок на 200 гривень для активації та зробити тестовий дзвінок на український номер. Під час дзвінка якість зв'язку була такою самою, як усередині України: людину чути ідеально, хоча є невеликі затримки», — зазначив один з мешканців окупованої території.

Що таке інтернет-телефонія та як вона працює

Інтернет-телефонія — це технологія, що дозволяє здійснювати голосові дзвінки через інтернет-з'єднання замість традиційного сигналу мережі. SIP-телефонія від Інтертелеком прив'язує ваш номер до спеціальних програм або пристроїв, дозволяючи здійснювати вихідні дзвінки на мобільні та стаціонарні телефони та приймати вхідні дзвінки використовувати номер незалежно від розташування.

Як її підключити

Потрібно увійти до персонального кабінету на сайті services.intertelecom.ua, у розділі послуг потрібно знайти SIP-телефонію та включити її для свого номера. Після прийняття умов у вас буде логін, пароль та дані сервера.



Існує два способи для встановлення:



- потрібно у смартфоні завантажити програму IT Phone з Google Play або App Store та зареєструвати номер Інтертелеком для виклику.



- потрібно встановити одну з програм: Zoiper, 3CXPhone, X-Lite або інший SIP-клієнт. У налаштуваннях необхідно ввести SIP-ID, пароль та сервер (sip.intertelecom.ua або IP-адресу).



Крім того, потрібно налаштувати переадресацію дзвінків (за потреби). Щоб усі вхідні дзвінки надходили через SIP, потрібно надіслати SMS з текстом YES на номер 0941111747, або увімкнути переадресацію в особистому кабінеті. Для відключення — SMS із текстом NO на той самий номер.



Також важливо переконатись, що інтернет-з'єднання працює стабільно (не менше 90 Кбіт/с). Для вхідних дзвінків слід набирати номер у повному форматі з кодом.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»