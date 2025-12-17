У Мелітополі доступ до пенсій обмежили онлайн-записом

В Мелітополі потрапити до «пенсійного фонду» стало практично неможливо: тепер прийом здійснюється лише за попереднім записом через «держпослуги». Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За інформацією активістів, щодня видають лише 20–25 талонів, а система онлайн-запису майже завжди показує відсутність вільних місць. Місцеві жителі зазначають, що фактично потрапити до установи неможливо.



Рух спротиву підкреслює, що така організація роботи фактично блокує доступ людей до пенсій та соціальних виплат. Особливо страждають літні громадяни, які не мають можливості користуватися інтернет-сервісами або не знайомі з онлайн-платформами окупантів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»